Zelfs een sterrendiner krijg je gewoon thuisbezorgd (en soms zelfs voor een prikkie)

De coronacrisis zorgt voor heel veel ellende, maar ook voor bijzondere nieuwe initiatieven. Zo bezorgen veel Brabantse sterrenrestaurants vanaf nu hun luxe menu’s gewoon tot aan je deur of bereiden ze het eten zelfs in je keuken. Bij sommige peperdure restaurants doen ze dat voor een spotprijs, om mensen een bijzondere eetervaring te kunnen bieden in deze moeilijke tijden.

Zo bedacht het Eindhovense restaurant Zarzo samen met Social Deal-eigenaar Bart Oosterholt dat mensen ook nu behoefte hebben aan een bijzondere culinaire ervaring. Voor 20 euro kun je daarom een driegangenmenu van het restaurant met één Michelinster thuis laten bezorgen. Chefkok Adrian Zarzo doet zelfs mee met bezorgen. Het kan dus zijn dat de sterrenchef zelf aan je deur staat.

De Rozario

De Helmondse chefkok Jermain De Rozario van sterrenrestaurant De Rozario had geen zin om stil te zitten tijdens de coronacrisis. Binnen de kortste keren werd daarom ‘To Go DeRozario’ bedacht, een eigen bezorgdienst vol met à la carte gerechtjes én een maaltijdbox zodat mensen thuis sterrenwaardig eten kunnen bereiden. De prijzen liggen tussen de 15 en 45 euro per gerecht of box.

Sterrenchef bij je thuis

Tweesterrenrestaurant De Lindehof in Nuenen pakt het ook creatief aan. Hun koks komen namelijk op verzoek bij je thuis koken. Daarvoor moet je wel even sparen, een 5-gangendiner kost 200 euro per persoon inclusief champagne en wijnarrangement. Voor een toeslag komt meesterkok Soeniel Bahadoer in jouw keuken toveren met ingrediënten.

Vier gangen

Sterrenrestaurant Monarh in Tilburg bezorgt vanaf nu een viergangen menu voor 59 euro of verschillende a la carte-gerechten bij je thuis. Normaal gesproken kosten vier gangen hier zo’n 70 euro, dus je krijgt ook nog een wat betere deal. Binnen een uurtje bezorgen ze in Goirle of Tilburg.