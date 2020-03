Drugsboot Moerdijk: vier jaar cel voor Mexicanen die crystal meth maakten

Volgens de rechtbank is bewezen dat in het 'drijvende drugslab' van de Mexicanen een tiental weken crystal meth is gemaakt. "De meest gevaarlijke drug die momenteel op de markt wordt gebracht. Bijzonder verslavend", merkte de rechtbankvoorzitter op.

Het lab was 'omvangrijk' en kon 'op grote schaal' drugs maken. De Mexicanen waren niet 'de grote bazen' maar ondergeschikten waren ze ook niet. "Het is een gevaarlijk chemisch proces" en je moet weten wat je doet, oordeelde de rechtbank.

Dorpshaven

Vrijdagmiddag 10 mei 2019 ontdekte de waterpolitie bij toeval het drugslab op de boot genaamd Arsianco die lag aangemeerd in de dorpshaven van Moerdijk.

LEES OOK: Diego kwam voor 3000 euro hier werken en belandde in een drijvend drugslab

De Mexicanen kregen dezelfde straf omdat hun rol bij de drugsproductie even groot was. Ze sliepen ook aan boord, in de voorsteven. Een van de verdachten legde een bekentenis af.

Kapitein Cor B. (66) kreeg een lagere straf omdat hij zijn schip beschikbaar stelde en geen drugs maakte. Er waren meer mensen bij betrokken. Maar zeker twee onbekende mannen konden niet opgespoord worden.

Spectaculair

De zaak was in meerdere opzichten spectaculair. Het ging om een groot en professioneel drugslab. In het lab kon een deel van het drugsafval worden hergebruikt. Zoiets had de politie nog nooit eerder gezien in ons land.

Nadeel van die recycling is dat er een explosieve stof bij ontstaat. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) moest dat spul ophalen en opblazen op een veilige plek.

Zinkend schip maar geen 'boobytrap'

Bij het ontmantelen van het drugslab gebeurde er nog meer. Ineens schakelde een pomp aan. Daardoor stroomde veel water in het ruim en dreigde de boot te zinken. Net op tijd werd de pomp uitgezet.

Het was geen boobytrap, las de rechtbank in het politiedossier. De pomp kon niet op afstand worden bediend. Het kan dus een ongeluk zijn geweest dat de pomp aan ging.

Aan boord lag zeker 70 kilo crystal meth en 147 liter methamfetamineolie. Maar volgens de politie was er meer aan boord en ging dat deels verloren door de overstroming.

LEES OOK: Drijvend drugslab Moerdijk: vijf jaar cel geëist tegen Mexicanen

Drugsboot Arsianco de avond na de ontdekking (foto: Willem-Jan Joachems).

Een verdachte die betrokken is bij het drugsschip in Moerdijk wordt afgevoerd (foto: Willem-Jan Joachems)

Schade

Het leegpompen van het ruim duurde zeker een dag en kostte 33.000 euro. De gemeente Moerdijk legde een schadeclaim bij de verdachten neer maar die hoeven ze niet te betalen, vindt de rechtbank. De verdachten kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor het aanzetten van de pomp omdat ze toen al in de cel zaten.

Het schip wordt aan Cor B. teruggegeven. De rechtbank vindt het te ver gaan ('een extra straf') om de boot definitief af te pakken. Het schip is minstens 150.000 euro waard.

Een groot deel van het bewijs bestond uit dna-sporen van de verdachten op laboratoriumspullen, zoals handschoenen. De Mexicaanse mannen van 24, 27 en 38 jaar hadden ook veel bewijs zelf vastgelegd in de vorm van foto's en filmpjes op hun mobieltjes. Zo vond de politie onder meer een boodschappenlijstje maar ook foto's van kristallen. Die foto's leken 'vol trots' te zijn gemaakt, zei de rechtbank.

Corona

De uitspraak over de drugsboot was in een vrijwel verlaten rechtbank. Er waren geen verdachten en advocaten in de zaal. Door de coronacrisis moesten de twee journalisten die er wel waren in de zaal ver uit elkaar gaan zitten.