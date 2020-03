Burgemeester van Breda vol lof over door corona zwaar getroffen stad: 'Dichter bij elkaar dan ooit'

"Bredanaars zorg voor elkaar. Houd fysiek wat afstand. Maar blijf in woord en daad sterk verbonden met elkaar." Met deze woorden steekt burgemeester Paul Depla van Breda de inwoners van zijn stad een hart onder de riem. Breda wordt enorm zwaar getroffen door de uitbraak van het coronavirus. Donderdagmiddag waren er 113 mensen besmet en 8 patiƫnten in het Amphia Ziekenhuis overleden.

Depla schrijft in een bericht op Facebook dat ‘de voor Breda zo typerende saamhorigheid nu hard nodig is’.

'Inzet zorg is goud'

Hij zegt dat de inzet van alle zorgmedewerkers ‘goud waard’ is. “Hoe bewonderenswaardig dat is, kan ik niet vaak genoeg herhalen. Daarom verdienen zij steun en respect van ons allemaal.”

De burgemeester is geraakt door de hartverwarmende initiatieven die zijn ontstaan. Zoals het applaus dat op vele plekken georganiseerd is, de spandoeken van de NAC-supporters bij het Amphia Ziekenhuis en het rode hart dat sinds dinsdag op het provinciehuis is te zien. “Fysiek moeten we afstand houden, maar mentaal zijn we dichterbij elkaar dan ooit.”

Ondernemers creatief

Depla beseft goed dat de sluiting van de horecazaken afgelopen zondag keihard is aangekomen bij de ondernemers in de stad. “Maar, Breda zou Breda niet zijn wanneer ondernemers niet creatief met deze situatie zouden omgaan”, stelt de burgemeester. Hij ziet onder meer afhaalloketten voor ijs, online kledingadvies en digitale sportlessen voorbijkomen.

“Koop bij hen die nieuwe broek, die kop koffie to go en ervaar het thuis nuttigen van een heerlijke lokale vijfgangenmaaltijd. Zo kunnen wij allemaal ons steentje bijdragen en onze lokale ondernemers een hart onder de riem steken”, is zijn advies.

Depla: "Breda kijkt naar elkaar om. Dat heb ik al vijf jaar als burgemeester van de stad mogen ervaren."

