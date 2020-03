Lodewijk wilde naar België maar werd weggestuurd: 'Alles met een Nederlands kenteken kon omdraaien'

Lodewijk Kaanders uit Eindhoven heeft een camping in het grensgebied met België. Even tanken bij de zuiderburen is voor hem vaste prik, maar donderdag werd hij door de politie weggestuurd: "Ze zeiden: Als wij u nu een bekeuring moeten geven kost het 350 euro."

Kaanders is eigenaar van naturistencamping De Waterhoeve in Neeritter (Limburg). Als hij op de camping is gaat hij vaak tanken in België. Zo ook donderdag. "Het was een aantrekkelijke prijs, 1,07 euro voor een liter benzine. Toch dik 40 cent minder dan in Nederland." Maar dat ging niet door.

Allemaal omdraaien

"Het was hartstikke druk, ik stond in de rij. Opeens kwam er een politiebusje aanrijden en alles met een Nederlands kenteken kon omdraaien", vertelt Lodewijk. "De politie zei 'Als wij u nu een bekeuring moeten geven kost het 350 euro, maar dat gaan we niet doen als u nu meteen vertrekt', dus dat deed ik maar." Hij was niet de enige: "Alles met een Nederlands kenteken kon omdraaien, je zag heel die rij verdwijnen."

350 euro is inderdaad de boete die de Belgische politie in het grensgebied met Limburg kan opleggen. Bij de grens met Brabant ligt dat bedrag nog hoger, daar kunnen boetes van 4000 euro uitgedeeld worden. Reden: in België is het in de coronacrisis niet toegestaan zonder dringende reden de straat op te gaan.

Politiecontroles

De Belgische politie heeft sinds donderdag speciale teams om de 'benzinetoeristen' terug te sturen en eventueel op de bon te slingeren.

Vanaf vrijdag wordt er ook direct bij de grens gecontroleerd. De waarnemend gouverneur van Oost-Vlaanderen heeft de korpschefs en burgemeesters van de grensgemeenten opdracht gegeven de controles in te stellen. Nederlanders mogen de grens niet langer oversteken voor 'niet-functionele verplaatsingen'.