België sluit grenzen voor niet noodzakelijke bezoeken en voert extra controles uit

Sinds drie uur zijn er grenscontroles op niet-essentiële verplaatsingen van en naar België om de voorschriften rond het coronavirus af te dwingen. Dat zegt het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V).

Grenscontroles

"In het bijzonder worden de toeristische verplaatsingen naar België verboden en zullen grenscontroles voortaan van toepassing zijn", zegt de mededeling van de minister. "Elke overtreding zal strikt worden gesanctioneerd."

Er geldt een reis- en samenscholingsverbod in België in verband met de coronacrisis. Veel Brabanders merkten vrijdag al dat tanken in België niet meer mag. Agenten sturen Nederlanders weg bij de pomp. Ook mensen die een vakantiewoning hebben in het land kunnen daar niet meer naartoe.

Nederland wil grens openhouden

Premier Rutte gaf in zijn wekelijkse persconferentie nog aan dat Nederland graag de grenzen met België en Duitsland wil openhouden, zodat goederen nog kunnen worden aangevoerd en grenswerkers in vitale beroepen naar hun werk kunnen gaan.

LEES OOK: Lodewijk wilde naar België maar werd weggestuurd: 'Alles met een Nederlands kenteken kon omdraaien'

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themapagina.