100-jarige Diny voelt zich alsnog jarig als een onbekende tiener haar een serenade brengt

"Zo iets bijzonders en dan kun je het niet vieren, wat sneu voor die mevrouw", zegt de tiener die het verhaal van haar moeder hoorde die in de zorg werkt. Nina kent Diny niet maar bracht haar een serenade onder haar balkon.

Diny zichtbaar ontroerd

Buren kwamen ook uit hun appartement en zongen mee. Diny raakte zichtbaar ontroerd door deze verrassing. Toen Diny deze week besefte dat er geen verjaardag gevierd kon worden, vond ze dat vooral jammer voor het zorgpersoneel dat haar ondersteunt.

De 100-jarige vertrouwde een hulpverlener toe dat ze graag had gewild dat haar buurvrouw, haar kapster die ook nog de boodschappen voor haar doet en de mensen van de thuiszorg in het zonnetje werden gezet. "Ik had ze zo graag in de watten gelegd."

