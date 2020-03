Muzikaal eerbetoon en erehaag bij uitvaart Hans: 'Het kan niet anders'

Een erehaag in plaats van een begrafenis in Oisterwijk

Een paar honderd mensen kwamen zaterdag naar het huis van de deze week overleden dweilorkest muzikant Hans Hamers. De verenigingsman in hart en nieren overleed, niet door corona, afgelopen week op 57-jarige leeftijd na een lang ziektebed. Maar door de coronacrisis is een grote uitvaart met veel mensen niet toegestaan.

"Het is eigenlijk onmenselijk, zo'n uitvaart met amper mensen erbij", zegt een vrouw die mee de erehaag bij zijn huis vormt. Opvallend veel mensen komen met witte ballonnen afscheid nemen van Hans.

"Het ergste is dat je zijn vrouw Bernadette niet even mag vasthouden en knuffelen", zegt een vrouw. "Hans was een echt verenigingsmens, dit is het enige wat we kunnen doen, het is niet anders".

You'll Never Walk Alone

De twee dweilorkesten waar Hans in heeft gespeeld, Sorry en de Böllekes, komen voor het huis van Hans een muzikaal eerbetoon brengen. Als You'll Never Walk Alone wordt gespeeld, vloeit menig traantje. Bij de schuiftrombone van Hans leggen leden van de Böllekes hun gele sjaal en knielen.

"Hans is nu boven in de hemel bij James Last, waar hij zo van hield", zegt een muzikant van de Böllekes. Bij de lijkwagen wordt een haag van bloemen gevormd.

Erehaag

Dan begint Hans onder luid applaus en door een erehaag van muzikanten en buurtbewoners aan zijn laatste rit. Zo is het ondanks de coronacrisis toch geen eenzame uitvaart geworden.

