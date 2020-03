Overbelasting ziekenhuizen: 500 tot 700 patiënten moeten buiten provincie worden ondergebracht

500 tot 700 coronapatiënten moeten naar ziekenhuizen buiten Brabant worden gebracht. Dat stelt het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Het gaat zowel om zieken die intensieve zorg nodig als om patiënten die er minder ernstig aan toe zijn. "We zullen meer medische transporten over de snelweg gaan zien."

Brabant is nog steeds koploper als het gaat om coronabesmettingen en de intensive care's zijn overvol, terwijl elders nog plaats is.

Door overbelasting zullen circa 500 tot 700 patiënten naar de intensive care en andere afdelingen in ziekenhuizen buiten de provincie moeten worden gebracht, meldde Marcel Visser namens het Regionaal Overleg Acute Zorgketen in Brabant.

Hulp van Defensie

Gisteren werd al bekend dat Defensie gaat helpen bij de logistieke support van de verplaatsingen. Sinds zaterdag wordt iedere ochtend per regio bekeken hoeveel IC-bedden er beschikbaar zijn en hoeveel patiënten er overgeplaatst moeten worden.

"We kunnen niet zonder hulp van Defensie", zegt Visser tegen Omroep Brabant. "We zijn normaal gewend om -als we ergens vol liggen - het direct met een ander ziekenhuis te regelen. Maar het gaat nu om zulke aantallen, dan is echt centrale coördinatie nodig. En Defensie is gewend om complexe logistiek operaties uit te voeren. We zullen meer medische transporten over de snelweg gaan zien."

Specialisten

Luitenant-kolonel Jerome Hek geeft aan dat Defensie 'drie specialisten van de kazerne in Oirschot inzet, die kunnen helpen om de patiëntenstromen te coördineren en af te stemmen.' "Het medisch inhoudelijke is aan het ziekenhuis. maar wij hebben overzicht waar de patiënten zijn en waar eventueel nog plek is."

Momenteel is er een regionaal coördinatiecentrum bij het ETZ ingericht maar volgende week verschuift de coördinatie naar een landelijk punt.

Onderlinge contacten

Zaterdag zijn al circa zestig patiënten naar ziekenhuizen elders in het land overgebracht. Die zijn vooral door onderlinge contacten tussen ziekenhuizen geholpen aan een bed. Patiënten kunnen niet altijd zomaar met een ambulance van het ene naar het andere ziekenhuis. Soms moet dat met een speciale 'Intensive Care Unit' en moeten er artsen of specialistische begeleiding mee.

Visser: "Het kan zijn dat er door de verplaatsing elders in het land kleine piekjes ontstaan. Dan kan het ook omgekeerd, dat patiënten van daar naar Brabant komen."

Friesland en Groningen

Vrijdag kwamen verschillende Brabantse patiënten al bij ziekenhuizen in het noorden van Nederland aan. Zo vangen ziekenhuizen in Friesland veertig zieken op. Ook werden zes coronapatienten uit Brabant vrijdagochtend met een speciale ambulancebus onder politiebegeleiding overgebracht naar het UMCG Goningen.

