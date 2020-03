Brandstichter flatgebouw gooit veel geld weg bij aanhouding, bewoonster springt van balkon

Een man van 43 heeft zaterdagnacht een groot contant geldbedrag naar beneden gegooid toen de politie hem aanhield voor brandstichting in een flatwoning in Den Bosch. Volgens getuigen zouden er honderdduizenden euro’s uit de lucht zijn komen vallen. Het ging om geld uit een erfenis, zo ving onze verslaggever op.

Agenten hebben het grootste deel van het geld bij elkaar weten te rapen. Mensen die zelf een deel in hun zak hebben gestopt, wordt gevraagd het geld af te geven bij de politie.

Niet in levensgevaar

Door de paniek die uitbrak na de brandstichting sprong een 65-jarige bewoonster van het flatgebouw aan de Klokkenlaan naar beneden. Ze stond op het balkon van de tweede verdieping toen ze dat deed. De vrouw verkeert ondanks de val volgens de politie niet in levensgevaar. Het vuur was rond kwart over twee uitgebroken.

De politie gaat onderzoeken waar het geld vandaan komt en of er mogelijk sprake is van witwassen. Tegen twaalf uur was ze nog bezig met forensisch onderzoek; een aantal beveiligers hield een oogje in het zeil. Bewoners of omwonenden van het flatgebouwen wilden geen reactie geven op de brand en de 'geldregen'. De brandweer had het vuur snel onder controle, al waren er diverse brandhaarden.

