Samen spelletjes spelen maar dan wel op grote afstand van elkaar

Wie laat het eerst een soeplepel zien? De tijd gaat nu in! Brabanders worden creatief in tijden van de corona-epidemie. Rick uit Rosmalen vertelde in het radioprogramma Graat & De Laat dat hij gisteravond een spelletjesavond organiseerde. "Maar dan wel op afstand. Iedereen zat in zijn eigen huis en via een videoconferentie hadden we toch contact met elkaar. Er moest getekend worden en bijvoorbeeld ook een soeplepel gezocht. Superleuk.. en veilig!"

De online spelletjesavond werd door de groep afgesloten door met z'n allen mee te zingen met de karaoke-versie van 'I will survive' van Gloria Gaynor. Het initiatief van Rick is één van de vele initiatieven die de revue passeerden.



Kees uit Den Bosch vertelde dat veel bedrijven in de evenementensector vanavond lichtstralen de lucht in laten schijnen als bedankje voor het zorgpersoneel. Op tal van plaatsen zijn die lichtbakens om 20.00 uur te zien. Jos uit Sint-Anthonis sluit zich dan weer aan bij een initiatief uit Duitsland. Daar wordt vanavond om 18.00 uur het lied "Alle menschen werden bruder sein" van Beethoven gespeeld. Jos gaat dat vanavond ook spelen.

Gigantisch veel bellers

Het aantal bellers naar Omroep Brabant radio is deze dagen gigantisch. "Iedereen wil zijn of haar verhaal kwijt", vertelt presentator Maarten Kortlever. "We proberen echt zoveel mogelijk mensen te spreken, maar dat lukt niet altijd. Maar het is hartverwarmend om te horen dat de radio deze dagen een grote rol speelt in de levens van vele Brabanders. Sommige mensen hangen echt huilend aan de lijn en dat doet ons veel."

De hele week zijn er momenten voor de luisteraars om mee te doen met de uitzending. Op doordeweekse dagen is er tussen 9 en 10 uur 'Thuiswerkradio'. Vraag lekkere muziek aan om de dag energiek te beginnen!



Op woensdagavond 18.00 uur is er 'Praat met De Laat' waarin Christel De Laat en Kristian Westerveld alle verhalen van de Brabanders willen horen. In het weekend is Christel er weer samen met Jordy Graat tijdens Graat & De Laat. Zolang als de crisis duurt zijn zij er niet alleen op zaterdag tussen 12 en 14 uur maar ook op zondag op dezelfde tijd.



LEES OOK:

Thuiswerkradio: jullie bepalen iedere morgen welke muziek wij draaien

Hoe gaat het met je in deze rare tijden? Bel Graat & De Laat tussen 12 en 14 uur