Groepsverkrachtingen Den Bosch: verdachten blijven in de cel

De politie is nog druk bezig met het onderzoek naar de zaak rond de groepsverkrachtingen in Den Bosch. Bij socialmediabedrijf Snapchat in de VS wordt bewijsmateriaal opgevraagd. Dat bleek maandag op de eerste openbare zitting rond de zedenzaak. De vijf verdachten die al zo’n 100 dagen in voorarrest zitten, blijven voorlopig in hun cel.

De rechtszaak draait om een groepje jonge mannen uit Den Bosch en Rosmalen. Dat zou zich schuldig hebben gemaakt aan twee verkrachtingen en een aanranding, begin vorig jaar. De slachtoffers waren drie meisjes . Ze waren toen 15 en 16 jaar.

Bedwelmd

De tienermeisjes werden bedwelmd, volgens politie en OM. Of dat met drugs of alcohol gebeurde is nog niet bekend. De politie suggereerde eerder dat er mogelijk meer slachtoffers waren maar er zijn geen nieuwe aangiftes bekend en daarmee lijkt de zaak dus niet groter geworden. Maar de officier van justitie kondigde wel aan dat de aanklacht mogelijk nog zal wijzigen.

Maandagmiddag waren de vijf verdachten die vast zitten, opgeroepen om te verschijnen in het paleis van justitie in Den Bosch. Dat verliep bijzonder. Er was geen enkele verdachte of advocaat in de zaal, vanwege de coronacrisis.

Webcam

De beklaagdenbankjes bleven leeg. Midden in de zaal, op tafel stond alleen een webcam. Die filmde de rechtbank en officier van justitie. Beeld en geluid gingen naar drie advocaten en één verdachte. Die waren op hun beurt weer te zien en te horen op een groot videoscherm dat in de rechtszaal stond opgesteld.

‘Ingebeld’ vanuit het huis van bewaring in Roermond was Marco H. (19 jaar) uit Den Bosch. De Bosschenaar verscheen zittend in een kale, witte ruimte met een tl-lamp. De verdachte tiener zei dat hij graag naar huis wilde ‘om aan het werk te gaan en mijn leven weer op te pakken’.

Schokkerig

De communicatie tussen de Bossche rechtszaal en de verschillende plekken in het land verliep met haperingen. Iedere deelnemer moest rustig praten en goed articuleren. Een van de advocaten stelde voor de hand op te steken als je iets wil zeggen. Dat hielp wel een beetje. Maar de verbinding was ‘schokkerig’ en soms was het onverstaanbaar.

Ook liep de zitting wat anders dan anders. Normaal mogen advocaten uitgebreid uitleggen hoe ze over de zaak denken. Dat kon deze keer niet, ze hadden hun ‘pleitnota’ gemaild. Daarin vroegen ze vrijlating van de verdachten. Om diverse redenen. Zo is er een bezoekverbod in alle gevangenissen, door de coronacrisis.

Een van de jongens woont nog thuis en ervaart zijn voorarrest als ‘zwaar’. De advocaten vonden de leeftijden van de verdachten -van 18 tot en met 24 jaar- ook een goede reden om hun voorarrest te stoppen. De rechtbank zag dat anders.

Tekening

Bijzonder was ook de rechtbanktekenaar die een tekening maakte van het videoscherm. Het werden kleine portretjes. Zoals gebruikelijk zaten alle journalisten verspreid door de zaal, net als de parketpolitie: om besmetting te voorkomen.

Een van de zaken, die rond Boy M. (18) werd achter gesloten deuren behandeld. Hij was nog minderjarig toen de misdrijven zouden zijn gepleegd. Ook deze M. blijft in de cel.

Tijdens de zitting kwam er amper nieuws naar buiten over de zaak. Wel is duidelijk dat er nog onderzoek loopt naar onder meer berichtjes via Snapchat. Dat bedrijf zit in de VS. Een Amerikaanse rechter moet nog bepalen wat voor informatie er mag worden vrijgegeven aan de politie in ons land.

Haren

Verder komen er nog getuigenverhoren. En er is toxicologisch onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van bedwelmende stoffen in het lichaam van twee van de drie meisjes. Via hun haren proberen deskundigen te achterhalen wat voor drugs zijn gebruikt en of er alcohol werd gedronken.

Op 19 juni is er weer een tussentijdse zitting. Een datum voor het inhoudelijke proces is er nog niet.