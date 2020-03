Eindexamens middelbare scholieren gaan dit jaar niet door

De centrale schriftelijke eindexamens voor leerlingen in het voortgezet onderwijs gaan dit jaar niet door. Ze kunnen na de zomer gewoon naar het mbo, de hogeschool of de universiteit, bevestigen bronnen in Den Haag. Het halen van de schoolexamens, die leerlingen ter voorbereiding op de landelijke examens hebben gemaakt, is genoeg voor een diploma.

Verschillende onderwijsorganisaties riepen de overheid al langer op op de examens te schrappen. Die roep werd alleen maar luider sinds het kabinet maandag nog strengere maatregelen nam om de opmars van het coronavirus te stoppen.

De centrale schriftelijke examens voor vmbo'ers, havisten en vwo'ers zouden 7 mei beginnen. Vmbo'ers zouden vanaf 30 maart al aan de slag gaan met hun praktijkexamens en digitale examens.

Schoolexamen helft van eindcijfer

Onderwijsminister Arie Slob laat aan de scholen over wanneer ze hun laatste schoolexamens inplannen en hoe ze die afnemen. Een leerling die slaagt voor zijn schoolexamen, krijgt een diploma. Normaliter maakt het schoolexamen de helft van het eindcijfer uit.

Het kabinet kondigde maandagavond onder andere een verbod aan op alle bijeenkomsten tot 1 juni. Justitieminister Fred Grapperhaus zei toen nog dat voor scholen een andere regeling geldt. Maar onderwijsbond AOb noemde het doorgaan van de eindexamens toen al 'ondenkbaar'.

'Veel zorgen'

Het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS) is te spreken over het besluit de centrale schriftelijke en praktijkexamens dit jaar niet door te laten gaan. "Onder deze omstandigheden zou de voorbereiding te zeer verstoord worden en zouden er te veel ongelijke situaties tussen scholieren en tussen scholen ontstaan", aldus Pieter Lossie, voorzitter van het LAKS.

Uit een door het LAKS uitgezette enquête onder 25.000 eindexamenleerlingen bleek dat de meerderheid aangeeft zich zorgen te maken over de eindexamens vanwege alle coronahectiek en het minder volwaardige afstandsonderwijs. "Dat deze scholieren nu de komende tijd in alle rust hun schoolexamens kunnen afronden geeft veel zekerheid.”

'Kan gunstig of ongunstig zijn'

Cisca Zweers, rector van het Theresialyceum in Tilburg laat in een reactie weten nog niets te hebben gehoord over het schrappen van de examens. "Maar we zijn natuurlijk al bezig met verschillende scenario’s. Welk scenario het wordt, horen we graag van de minister.”

Marit Goosen van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) met tientallen middelbare scholen in Brabant laat weten het heel spijtig te vinden maar hier niets aan te kunnen doen. "We moeten afwachten waar de minister mee komt. Dat kan gunstig maar ook heel ongunstig zijn voor de leerlingen.”

Persconferentie

Minister Arie Slob komt dinsdagmorgen rond halftwaalf met een persconferentie over de eindexamens. De verklaring volgt op een overleg met de onderwijsbonden en de schoolbesturen.