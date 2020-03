Geen enkele bezoeker meer welkom in zwaar getroffen Bernhoven Ziekenhuis in strijd tegen coronavirus

In het Bernhoven Ziekenhuis in Uden zijn per direct geen bezoekers meer welkom. Het ziekenhuis neemt die maatregelen om de verspreiding van het coronavirus verder in te dammen. De regio Uden is landelijk gezien het zwaarst getroffen door het coronavirus. Het ziekenhuis liet vorige week weten de druk amper aan te kunnen.

“Deze maatregel druist in tegen het gastvrije karakter van Bernhoven, maar hij is helaas nodig”, laat een woordvoerder weten. Om patiënten toch contact te laten hebben met familieleden, worden smartphones of tablets ingezet. Op die manier kunnen mensen bijvoorbeeld via een beeldverbinding met elkaar contact hebben.

“Het zijn ingrijpende maatregelen die Bernhoven liever niet zou nemen. Ze zijn in deze bijzondere tijden helaas nodig en het ziekenhuis doet dan ook een beroep op begrip van de getroffen patiënten en hun familie”, aldus het ziekenhuis. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een arts een uitzondering maken op de regel, maar dan worden wel strenge hygiënemaatregelen genomen.

Aantal patiënten verdubbeld

De druk op het Bernhoven Ziekenhuis is al sinds het begin van de corona-uitbraak groot. Vorige week luidde het ziekenhuis de noodklok. Het medisch personeel kon het nog amper aan nadat in een paar dagen tijd het aantal coronapatiënten was verdubbeld. "We naderen de grens van wat we aankunnen", zei directeur Geert van den Enden vrijdag.

Afgelopen dagen werden patiënten overgeplaatst naar andere ziekenhuizen in het land. Ook werd eind vorige week een triagetent geplaatst bij de spoedeisende hulp om de grote toeloop van patiënten sneller te kunnen verwerken. In de noodtent staan twintig extra bedden, bedoeld als een uitbreiding van de eerste hulp.

Eén bezoeker per dag

In de Brabantse ziekenhuizen werden eerder al maatregelen genomen om minder bezoekers binnen te krijgen. Zo mogen patiënten op de meeste plekken maar één bezoeker per dag ontvangen. Naast het Bernhoven Ziekenhuis zijn ook in het St. Anna Ziekenhuis in Geldrop geen bezoekers meer welkom.

