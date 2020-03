Strengere eisen voor stinkende mestverwerker in Helmond na geklapt overleg

Mestbedrijf Den Ouden in Helmond.

Mestverwerker Den Ouden in Helmond krijgt strengere eisen opgelegd om de stankoverlast in de wijk Brouwhuis terug te dringen. Dat heeft gedeputeerde Rik Grashoff besloten nadat een overleg met het bedrijf op niets is uitgelopen.

De gedepupeerde zat samen met de gemeente Helmond en de mestverwerker om tafel om nieuwe afspraken te maken. Het doel was een goede balans te vinden tussen een goede leefomgeving voor de omgeving en goede bedrijfsvoering. Daarmee wilden de partijen langdurige juridische procedures voorkomen.

Geurnormen cruciaal punt

De gedeputeerde en de gemeente Helmond wilden met behulp van de gesprekken afspraken maken over strengere geurnormen, een hogere schoorsteen en een onderzoek naar verdere maatregelen voor geurreductie. ''Helaas heeft dit overleg niet het gewenste resultaat opgeleverd'', schrijft gedeputeerde Grashoff in een brief aan de leden van Provinciale Staten.

''Het bedrijf kon zich met name niet vinden in de eisen rondom aanscherping van de geurnormen. Voor de gemeente en provincie was dat een cruciaal uitgangspunt'', schrijft hij. Daarom zijn de gesprekken beeidigd.

Nieuwe vergunning

De provincie gaat nu proberen de eisen via een nieuwe omgevingsvergunning vast te leggen. De omgevingsdienst Zuidoost Brabant heeft inmiddels een ontwerp-vergunning gemaakt. Daarin staan onder meer een aangescherpte geurnorm, verhoging van de schoorsteen en een constante meting van de uitstoot als eisen beschreven.

