Bankbiljettenregen bij flatbrand Den Bosch: vrouw aangehouden

Een vrouw is zondag aangehouden vanwege de flatbrand bij de Bossche Klokkenlaan waarbij een stapel bankbiljetten naar beneden werd gegooid. Zij is aangehouden in verband met het aangetroffen geldbedrag, aldus de politie.

Het is de tweede aanhouding in de zaak. Eerder werd een man van 43 opgepakt vanwege brandstichting in zijn woning. Hij gooide ook een groot geldbedrag in contanten naar beneden.

Zeker tienduizenden euro's

Volgens getuigen zou het om honderdduizenden euro's gaan, de politie spreekt over tienduizenden euro's. Agenten hebben het grootste gedeelte van het geld bij elkaar weten te rapen.

Mensen die zelf een deel in hun zak hebben gestopt, wordt gevraagd het geld af te geven bij de politie.

Onderzoek

De politie onderzoekt waar het geld vandaan komt en of er mogelijk sprake is van witwassen. Ook wordt onderzoek gedaan naar de brandstichting.

Door de paniek die uitbrak na de brandstichting sprong een 65-jarige bewoonster van het flatgebouw aan de Klokkenlaan naar beneden. De vrouw is gewond geraakt, maar is niet in levensgevaar.

LEES OOK: Brandstichter flatgebouw gooit veel geld weg bij aanhouding, bewoonster springt van balkon