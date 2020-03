Marktkooplieden schenken verse producten aan de Voedselbank: 'Dit is hartverwarmend'

Groente, fruit, brood, vis en zelfs olijfolie. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is door een groep Eindhovense marktkooplieden cadeau gedaan aan de lokale Voedselbank. Eigenlijk alles wat er normaal gesproken te koop is op de markt, is dinsdag gedoneerd.

Dozen vol verse producten, opgestapeld in transportbusje. De Eindhovense marktkooplieden zijn massaal in actie gekomen voor de Eindhovense minima. "We hebben met alle marktkooplieden de koppen bij elkaar gestoken om te kijken of we iets kunnen betekenen voor de Voedselbank en daar is massaal gehoor aan gegeven", vertelt initiatiefnemer en vishandelaar Nick van Bakel.

'Willen laten zien dat we mensen wat gunnen'

De afgelopen twee weken was er geen weekmarkt in Eindhoven, maar Van Bakel benadrukt dat het geen oude producten zijn die aan de datum zijn. ‘’De handel start nu pas weer op. Het zijn verse producten die ingekocht zijn voor deze week.''

Zijn collega's hoefden er niet lang over na te denken om de actie te steunen. '"We willen laten zien dat we de mensen wat gunnen. Even een nootje erbij in deze moeilijke tijd", vertelt notenverkoper Arie Slagboom.

Groenteboer Pascal van den Heuvel vult aan: "En anders moet ik het weggooien straks. Mensen hebben er nu nog profijt van, dus dan geef ik het graag weg." En dat is ook de gedachte van de initiatiefnemer: de markt mag weer open voor publiek, maar we verwachten dat het wel iets rustiger zal zijn de komende tijd."

Flinke toeloop van extra Voedselbankklanten verwacht

Bij de Voedselbank in Eindhoven kunnen ze de actie zeer waarderen. "Dit is hartverwarmend", vertelt voorzitter Rob Baken van de Eindhovense Voedselbank. ‘’Marktkoopmannen hebben het zelf op dit moment ook hard te halen, maar ze denken dan toch aan ons. Dat is fantastisch."

Vanwege het gehamster in de supermarkten werden de Voedselbanken de afgelopen tijd stukken minder bevoorraad dan anders. Daarom zijn ze blij met alle hulp die ze nu krijgen. Vooral ook omdat de Voedselbank binnenkort een toeloop van extra klanten verwacht door de coronacrisis.

"Dat gaan we zeker meemaken. Zzp’ers en mensen met nul-urencontracten, die gaan hier zeker aankloppen. Dat merken we nu al voorzichtig, maar dat gaat de komende tijd nog grotere dimensies aannemen."

