Eerste coronapatiënt uit Loon op Zand is klachtenvrij en maakt het goed

De 56-jarige man uit Loon op Zand, die voor zover bekend de eerste in Nederland is die besmet raakte met het coronavirus, maakt het goed en is weer aan het werk. Dat vertelde burgemeester Theo Weterings van Tilburg dinsdagavond in het tv-programma Jinek.

De man meldde zich zelf op 27 februari bij het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg met klachten. Het virus werd snel herkend en er werd direct actie ondernomen. De man was op zakenreis geweest in de regio Lombardije in Noord-Italië. Hij vierde enkele dagen voordat hij ziek werd nog carnaval in Loon op Zand en Tilburg.

Ook vrouw en dochter klachtenvrij

Ook het gezin van de man zou klachtenvrij zijn, aldus Weterings. De echtgenote van de man en hun 23-jarige dochter raakten ook besmet met het coronavirus.

Volgens Weterings is er nog veel contact met het gezin. "De man stelt het op prijs als mensen vragen hoe het met hem gaat."

