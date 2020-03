'Coronaspuger' die agent bedreigde, krijgt 8 weken celstraf

De man die twee weken geleden een politieagent in Den Bosch heeft bespuugd en bedreigd terwijl hij schreeuwde dat hij corona had, moet in totaal acht weken de cel in. De 28-jarige dakloze Bosschenaar stond woensdag via videoverbinding voor de rechter omdat hij werd beschuldigd van bedreiging met de dood, zware mishandeling, het beledigen van een agent.

Volgens de officier van justitie heeft de man gescholden, getrapt en gespuugd naar de agent. Ook zou hij hoestend en proestend op andere mensen af zijn gelopen terwijl hij ‘pas op! corona!’ riep. De agent was erg geschrokken van de situatie en eiste een schadevergoeding 384 euro. Dat bedrag moet de man ook betalen van de rechter.

De officier noemde het gedrag van de man 'asociaal en onacceptabel' en oordeelde dat dit gedrag naar iedereen in een vitaal beroep 'laag bij de grond en verwerpelijk' is. De rechter was het hier volledig mee eens en bevond de man schuldig op alle punten. De man kreeg daarvoor zeven weken cel opgelegd, plus een week hechtenis voor het overtreden van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Omdat de man al twee weken achter tralies zit, komt hij over zes weken weer vrij.

'Geintje uitgehaald'

De verdachte zei dat hij op dat moment geen besef had van hoe serieus corona was en betuigde spijt. "Ik kijk niet naar het nieuws. Ik ben dak- en thuisloos. Ik deed het puur omdat ik een geintje wilde uithalen", verklaarde hij. "Ik heb een heel domme grap gemaakt. Het spijt me echt heel erg. Als ik had geweten dat het zo serieus was, had ik dit nooit gedaan", aldus de Bosschenaar.

"Ik baal ervan dat ik 'corona' heb geroepen. Ik heb zelf lopen huilen om alle zieken en dat het ziekenhuis in Uden helemaal vol zit. Ik had me daar nooit eerder in verdiept. Ik besef nu hoe erg het coronavirus in de hele wereld is."

De man werd in eerste instantie weggestuurd. Later belde de politie bij daklozenopvang aan om hem aan te houden. Hier is een heftige worsteling ontstaan. "Ik raakte in paniek. Ik werd geslagen en heb een gekneusde rib", zei de man woensdag. Ook ontkende hij te hebben gespuugd. "Ik heb wel 'corona' geroepen maar nooit gespuugd."

Op 15 maart werd wijkagent Marc de Wit bespuugd door de man die mensen lastig viel in de rij van een coffeeshop. De man is nooit officieel getest en het is dus niet duidelijk of hij corona had.

Meer coronakuchers

Er waren meer 'coronaspugers- en kuchers' actief in Nederland de afgelopen dagen. Zo werden een buschauffeur uit Maastricht en een agent uit Lelystad onlangs bespuugd. Omdat corona dodelijk kan zijn, wordt er bij deze gevallen ingezet op snelrecht. Twee mensen kregen er al celstraf voor.

Ook woensdagmiddag was het raak in Tilburg. Een 56-jarige Tilburger werd opgepakt omdat hij een medewerker van een supermarkt vol in het gezicht spuugde. Hij werd door de politie aangehouden en zit vast. Volgens de politie is er op dit moment een afname in misdaad, maar een toename in dergelijke coronabedreigingen.

