Uniek en bizar: Pasen voor het eerst in de geschiedenis gevierd in een lege kerk

In aanloop naar Pasen houdt Maickel Prasing komende zondag weer een mis in een lege kerk die mensen thuis online kunnen volgen. “We doen dat vanuit de kerk in Fijnaart, omdat daar de apparatuur voor aanwezig is. Maar je staat daar toch een beetje droog te vieren. De gemeenschap die er normaal gesproken bij is, hoort er wezenlijk bij dus dit is heel bijzonder.”

Minder persoonlijk contact

Ondanks de beperkingen probeert de pastoor zo goed mogelijk zijn werk te doen. “Het moeilijke is nu dat je het best pastoraal nabij kunt zijn door afstand te houden. Ziekenbezoek doe ik nog wel. Ik heb een paar mensen die ik bezoek. Ik bel ze van tevoren of ze willen dat ik langskom. Als dat zo is, neem ik de nodige afstand. Alles wat telefonisch of via Whatsapp kan, doe ik ook. Dus je krijgt steeds minder persoonlijk contact en veel meer via sociale media.”

Maickel Prasing heeft nog geen coronapatiënten bijgestaan. Maar net zoals zijn collega’s is hij er op voorbereid: “Onze instructies zijn dat we richtlijnen moeten opvolgen van het ziekenhuis. Dus wanneer we naar binnen mogen onder bepaalde voorwaarden, zullen we dat doen. Anders niet. Er heerste hier vorig jaar in een aantal verzorgingshuizen het norovirus. Ik heb toen ook mensen moeten bedienen. Ik werd helemaal ingepakt. Daarna moest ik door een sluis naar binnen.”

Onze Vader

Woensdag riep de paus op om twaalf uur over de hele wereld het Onze Vader te bidden. De protestantse en katholieke kerken in Nederland namen het verzoek over. Ook de Oudenbossche pastoor sprak het gebed uit op het plein voor de basiliek. “Ik vind het een mooi initiatief. Het drukt verbondenheid uit. Dat we ondanks de fysieke afstand van elkaar toch allemaal hetzelfde doen. Dat geeft kracht en troost.”

De basiliek blijft leeg tijdens Pasen

De parochie biedt mensen die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid om met het pastoraalteam te bellen en in gesprek te gaan. Prasing: "Op dit moment valt het nog mee, maar de verwachting is dat als het nog weken en weken gaat duren sommige mensen in de knel kunnen komen."

Troost

Of hij nog een woordje van troost heeft? “Ik kan natuurlijk verwijzen naar de zondvloed en de ark van Noah. Uiteindelijk kwam het Joodse volk toch in het beloofde land aan. En kwam er toch die duif aanvliegen met een palmtakje. Dat is een Bijbelverhaal waaruit blijkt dat uiteindelijk de duisternis en de ellende niet laatste woord hebben. Uiteindelijk komt het goed, dat mogen we althans hopen.”

Lees alles over het coronavirus op onze speciale themapagina.