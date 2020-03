Voedselbank Bladel sluit voorlopig deuren door coronacrisis: 'Door hamsteraars is er geen eten meer'

De Voedselbank in Bladel moet noodgedwongen de deuren sluiten. Dat laat de gemeente weten. Door hamsteraars in de supermarkt kwam nog maar weinig voedsel binnen dat uitgedeeld kon worden. Daarnaast kon de voedselbank de veiligheid van medewerkers en bezoekers niet meer garanderen omdat het pand te klein is.

Inwoners uit de gemeenten Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden kunnen bij de voedselbank in Bladel terecht. De gemeenten zijn met de voedselbank in gesprek over wat er nodig is om de deuren weer te kunnen openen. Ondertussen wordt een tijdelijke oplossing gezocht voor alle mensen die van de voedselbank afhankelijk zijn, zodat niemand zonder eten komt te zitten. Er worden bijvoorbeeld bonnen uitgedeeld waarmee gezinnen zelf boodschappen kunnen halen.

We liepen elkaar steeds voor de voeten

Er was voor het moment geen andere oplossing, vertelt Kasper Touwen van de Bladelse voedselbank: “Omdat we een vrij kleine voedselbank zijn, lopen we elkaar steeds voor de voeten. Dat stond me niet aan. We zijn ook allemaal zeventig-plus. Dus hebben we met het bestuur besloten de boel even on hold te zetten.”

Daarnaast was er ook geen eten meer om uit te delen: “Vooral geen verse producten meer. Eigenlijk de afgelopen twee weken al zien we echt een enorme terugloop in wat we nog krijgen van supermarkten. Dat komt door de hamsteraars. Dat baart ons we zorgen.” Vrijdag worden de laatste spullen die er nog zijn, verdeeld onder cliënten. “Dat gaan we brengen, met de auto”, vertelt Touwen.

Tent

Binnenkort komt er een tent op het terrein van de Voedselbank, die moet de vrijwilligers wat extra ruimte geven om afstand te kunnen houden van elkaar. En van de gemeente heeft de voedselbank ontsmettingsmateriaal gekregen, vertelt Touwen. “De Jumbo uit Hapert, waar we altijd wel veel van krijgen, vertelde dat ze vanaf volgende week wel weer wat meer voorraad verwachten. Dus blijft er dan weer wat meer over voor ons.”

Het enige wat dan nog rest om te kunnen heropenen, is een inventarisatie onder de vrijwilligers. Want de vraag is of vrijwilligers die vaak van hogere leeftijd zijn, nu nog wel willen komen. Anders moeten nieuwe vrijwilligers worden gezocht. "En die moeten dan ook nog worden ingewerkt", denkt Touwen vooruit. Toch ziet hij het zonnig in. "Wij zijn echt niet tot 1 juni dicht."

