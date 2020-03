Drive-in huisartsenpost voor mensen met coronaklachten in Goirle klaar voor patiënten

Het is een initiatief van de verschillende huisartsenpraktijken in Goirle. Het grote voordeel aan de huisartsenstraat is dat hij in de buitenlucht staat. Dit zorgt voor maximale ventilatie en het risico op besmetting van medepatiënten en artsen wordt op die manier klein gehouden. De huisartsen willen op deze manier de besmetting van zowel de medepatiënten als de artsen voorkomen. En met één centrale locatie wordt het risico van het besmetten van meerdere huisartspraktijken in Goirle beperkt.

Alleen op doorverwijzing

Je kunt alleen bij de huisartsenstraat terecht met een doorverwijzing van je eigen huisarts. "Dat is echt heel belangrijk", benadrukt Marjon de Beer, praktijkmanager van Huisartsengroep Frankische Driehoek. "Ga het gesprek aan met je huisarts. Op het moment dat hij het idee heeft dat er verder onderzoek moet worden gedaan, volg dan de instructies van je huisarts. Dus denk niet: ik heb gehoord van de huisartsenstraat en ik rij er naartoe."

Zo werkt het

"Je bent als patiënt altijd de bijrijder. Dat is heel belangrijk", vertelt initiator en praktijkmanager Robert Ellenbroek. Bij aankomst wordt de auto staande gehouden en wordt aan de bijrijder gevraagd of diegene een afspraak heeft. "Wij halen het dossier dan hier binnen op, dat is doorgestuurd door de huisartsenpraktijk. Vervolgens worden in de eerste tent door de doktersassistent de eerste onderzoeken gedaan. De lichaamstemperatuur en het zuurstofgehalte van het bloed worden dan bijvoorbeeld gemeten."

De metingen worden samen met het dossier onder de ruitenwisser geschoven en de auto wordt naar de tweede tent, een stukje verderop, doorgestuurd. "Daar staat een huisarts klaar en die kijkt dan naar die metingen. Eventueel doet hij of zij nog wat extra metingen. De huisarts bepaalt of je door mag rijden of dat je toch even de behandelkamer in gaat."

Als dat allemaal achter de rug is en er een duidelijk beeld gevormd is van de gezondheid van patiënt, dan kan de patiënt terug naar huis. "Alle gegevens worden gedeeld met je huisarts en hij belt je dan op om te bespreken wat het behandelplan wordt."

