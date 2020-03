'Opeens gaat het op tv over jouw gezin', Evy blikt maand na coronabesmetting terug op heftige tijd

Precies een maand geleden stond Nederland op zijn kop. Voor het eerst was er bij iemand in ons land het coronavirus vastgesteld. Een man uit Loon op Zand lag in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Alle alarmbellen gingen af. Deze vrijdag blikt Evy, de dochter van 'patiënt nul', terug op alle commotie.

Bizar, intens en emotioneel. Zo omschrijft Evy de coronaperiode die achter haar ligt. "Ja, heel gek eigenlijk. Op dat moment waren er niet echt besmettingen aan het licht gekomen in Nederland. Dan denk je: zullen wij dan echt de eersten zijn? Ja, dus."

Briefje

Veel mensen kunnen zich het moment nog wel herinneren waarop toenmalig minister Bruno Bruins live op tv het briefje ontving en voorlas dat de eerste coronabesmetting in Nederland was vastgesteld. Ook Evy: "Dan gaat het ineens over jouw gezin op tv. Dat was heel gek."

Toch raakte ze niet in paniek. "We waren als gezin best wel rustig. We hadden onderling veel contact en we zijn ook heel goed opgevangen door de GGD, de huisarts en onze burgemeester. We zijn goed gesteund, dat was heel erg fijn."

Quarantaine

Toen het virus was vastgesteld bij haar vader, besefte Evy meteen dat zij en haar moeder ook tot de risicogroep behoorden. "We zijn gelijk in quarantaine gegaan als gezin. Uit voorzorg, tot we allemaal getest waren. Zodat wij in die tussentijd in ieder geval niemand konden besmetten. Uiteindelijk bleken wij ook positief te zijn, dus dat was een goede zet. En dan is het je tijd uitzitten."

Want waar mensen nu na een paar dagen alweer over straat mogen rondlopen, heeft het gezin in Loon op Zand de volle 2,5 week thuis in quarantaine doorgebracht. "Dat is best pittig. Maar met zijn drieën thuis zijn, is toch anders dan in je eentje op je kamertje blijven. Dat was een geluk bij een ongeluk."

Netflix en puzzelen

De eerste dagen in quarantaine hebben ze 'eigenlijk niks gedaan'. "Omdat heel veel media op ons afkwamen. Maar in de tweede week zit je Netflix te kijken, een beetje te bellen of te FaceTimen. Puzzelen en de boodschappen onder de carport vandaan pakken. Tot meer kom je niet, eigenlijk."

Bang is Evy in die periode niet echt geweest. "Wel heb ik me zorgen gemaakt over de mensen om mij heen. En om mama, toen papa in het ziekenhuis lag. Maar om mezelf eigenlijk niet."

Ommetje

Het moment dat haar gezin na tweeënhalve week eindelijk weer naar buiten mocht, was volgens Evy 'best wel even gek'. "Want iedereen weet dat je het gezin van de eerste patiënt bent. Daarom zijn we er heel voorzichtig mee begonnen. Eerst met het maken van een ommetje. Daarna even op bezoek bij iemand die dicht bij je staat en vervolgens pas naar de winkel, zeg maar. We hebben het stapsgewijs opgebouwd."

"Sommigen zag je wel even schrikken: mag dit wel en is dit wel goed?", vertelt Evy. "Maar de meesten weten dat wij echt tweeënhalve week binnen hebben gezeten en die zijn vooral heel betrokken en vinden het heel fijn dat we er weer zijn."

LEES OOK:

Een maand corona in Brabant [TIJDLIJN]

Van ‘geen zorgen’ tot een intelligente lockdown: zo overviel het coronavirus ons allemaal

Coronapatiënt komt uit Loon op Zand en vierde carnaval

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.