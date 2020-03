Frido regelt de wereldwijde noodhulp van het Rode Kruis gewoon vanuit zijn eigen huis in Moerdijk

Voor het internationale Rode Kruis is de coronapandemie een enorme uitdaging. Want waar normaal één land of gebied getroffen wordt door een ramp, zijn er nu bijna tweehonderd brandhaarden. Frido Herinckx coördineert vanuit zijn kantoortje thuis in Moerdijk de wereldwijde inzet van de hulporganisatie.

"Ik bel gemiddeld acht uur per dag en moet mijn telefoon drie keer opladen door al het bellen en skypen", vertelt Frido. Sinds een week werkt hij vanuit huis. Eerst zat hij nog in Genève op het hoofdkantoor van het Rode Kruis, maar ook daar gingen steeds meer mensen thuiswerken.

Frido is twee maanden geleden speciaal aangesteld als de coördinator van alle coronanoodhulp van het Rode Kruis. "Ik had vanuit mijn appartement in Zwitserland kunnen werken, maar ik ben liever thuis. Gewoon bij mijn vrouw en twee volwassen dochters die hier nu ook zijn." In zijn kantoortje kan hij zich afzonderen en concentreren op zijn werk.

Wie denkt dat er een enorme controlroom met vier beeldschermen bij Frido thuis staat, komt bedrogen uit. "Nee hoor, gewoon een computer en telefoon en mijn kantoor is eigenlijk een beetje een rommeltje", vertelt hij. Hij kan erom lachen, maar het werk dat hij vanuit zijn huis verricht, is bittere ernst.

Te veel nepnieuws

Het Rode Kruis houdt zich bezig met noodhulp en goede voorlichting. Altijd in samenwerking met de lokale overheden zodat iedereen op één lijn zit. "Ik zie overal ter wereld nepnieuws en verkeerde adviezen. Ook hier in Nederland. Wij moeten dat tegengaan en mensen goed informeren", vertelt Frido.

Hij vindt het RIVM qua voorlichting echt een voorbeeld. "Hun website geeft echt goede informatie vergeleken met andere landen." Ook prijst de coördinator de geruststellende uitstraling van het RIVM en de Nederlandse overheid. "En de autoriteit die ze uitstralen op het moment dat het echt nodig is."

Vrijwilligers

Waar Frido zich ook veel mee bezig houdt is het gemeenschapswerk van de hulporganisatie. "We hebben miljoenen vrijwilligers en zo weten we precies wat er in de lokale gemeenschappen nodig is." Het Rode Kruis heeft vooral een ondersteunende rol. Zo zijn er Rode Kruis-vrijwilligers in Nederland die nu sommige voedselbanken bemannen en pakketten uitdelen, maar ook ambulances schoonmaken.

Het gemeenschapswerk is volgens de coördinator overal ter wereld hard nodig, maar in elk land houdt het iets anders in. "In Nederland hebben we een sociaal vangnet en een overheid die bijspringt, maar als je in een sloppenwijk in Zuid-Amerika of Afrika woont is dat een ander verhaal. Een dagloner die niet kan werken, heeft letterlijk niets. Daar springen wij dan bij."

Hulpgoederen

Het verdelen van hulpgoederen regelt Frido ook met zijn collega's. Het Rode Kruis verzamelt wereldwijd beschermende kleding. "Daar is bijna overal een tekort aan, maar gelukkig beginnen de fabrieken weer te leveren." Hoewel de operatie van de hulporganisatie enorm is, is hij niet heel duur. "We hebben eigenlijk niet heel veel fysieke spullen nodig, vooral mankracht."

Trots is hij toch wel op een speciale levering: "We hebben toestemming om hulpgoederen naar Noord-Korea te brengen. We zijn nu bezig met het bepalen van de routes, want de spullen hebben we inmiddels bij elkaar." Dat Noord-Korea de hulp accepteert en ook krijgt, geeft maar aan in wat voor crisis de wereld zit.

Voor nu blijft Frido in thuisisolatie zitten terwijl hij met het Rode Kruis probeert te anticiperen op alle nieuwe ontwikkelingen. "Dat is het met deze crisis, we moeten telkens heel snel handelen, maar er is geen voorbeeld en dat maakt het heel lastig." Daarom is het volgens hem ook heel belangrijk dat alle opgedane kennis gedeeld wordt.

Lees al het nieuws over het coronavirus op onze speciale themasite.