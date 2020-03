Maand nadat eerste patiënt werd ontdekt zijn drie inwoners van Loon op Zand overleden aan corona

Drie inwoners van Loon op Zand zijn overleden aan het coronavirus. Dat meldt de gemeente in een persverklaring. De gemeente is donderdag geïnformeerd over de sterfgevallen.

“Tot op heden prees ik ons gezegend dat onze inwoners goed herstellen van het coronavirus", zegt burgemeester Hanne van Aart. “Maar we hielden ook rekening met het feit dat ook in onze gemeente inwoners zouden komen te overlijden. We leven oprecht mee met de getroffen families, vrienden en dierbaren.”

De patiënten zijn in de afgelopen week overleden. Het gaat om twee mannen van 79 en 81. Van de derde dode is de identiteit nog niet bekendgemaakt.

Eerste patiënt

De eerste patiënt bij wie het coronavirus werd ontdekt in Nederland komt uit Loon op Zand. Bij de man werd exact een maand geleden het virus vastgesteld nadat hij werd opgenomen in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Ook familieleden van de man bleken besmet met het virus. Ze herstelden allemaal.

In Loon op Zand is tot nu toe bij 25 mensen officieel het coronavirus vastgesteld, blijkt uit cijfers van het RIVM. Burgemeester Van Aart roept iedereen op om zich te houden aan de maatregelen van de overheid. "We moeten samen proberen de kans op tragische sterfgevallen als deze zo klein mogelijk te houden. Hou u allen aan de richtlijnen, hou fysiek afstand tot elkaar”, zo zegt ze.

LEES OOK:

'Opeens gaat het op tv over jouw gezin', Evy blikt maand na coronabesmetting terug op heftige tijd

Een maand corona in Brabant [TIJDLIJN

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.