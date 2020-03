Brabant aan de vooravond van de coronapiek: 'We kunnen dit redden'

De komende dagen wordt in Brabant de piek van het aantal coronapatiƫnten verwacht. Kunnen de ziekenhuizen dat wel aan? Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) denkt van wel. "We zeilen zeer scherp aan de wind, maar tot nu toe hebben we het goed volgehouden. We kunnen dit redden."

De afgelopen dagen leek het er vaak om te spannen. Zijn er wel genoeg plekken op de intensive care voor alle coronapatiënten? Donderdag steeg het landelijk aantal patiënten op de IC opeens snel, de absolute piek in Brabant wordt komend weekend verwacht. Bart Berden van het ROAZ denkt desondanks dat onze provincie de druk aankan, en kijkt ook al voorzichtig vooruit naar de periode die na de piek komt.

Het blijft in balans

Berden is er duidelijk over: "De druk is hoog, we trekken een enorme wissel op onze medewerkers. Maar volgens de prognoses op dit moment blijft het in balans." Hij denkt dat Brabant klaar is voor de piek.

De afgelopen dagen hoorden we ook vaak andere, minder positieve geluiden. Berden herkent het. "Mensen zeggen tegen mij 'Wat is het nou, ik vind het onduidelijk', en het is ook onduidelijk. Een epidemie laat zich lastig voorspellen. Elke dag zijn er nieuwe prognoses."

Na de piek

Na een piek komt normaal gezien een dal. Zo vlak voor het weekend durft Berden ook al verder te kijken. "Als we na het weekend gaan kijken, dan zien we in de prognoses dat we de komende weken nog heel veel zorg zullen leveren, maar wel minder dan de afgelopen dagen."

Dat is vooral te danken aan de maatregelen, die dik twee weken geleden als eerste in Brabant werden genomen. "We kijken eigenlijk 2 weken terug in de tijd. Op dit moment zitten we nog in de toename van de golf, maar de maatregelen beginnen hun effect te hebben. We zien dat de stroom van de afgelopen weken gestuit gaat worden." Eenzelfde boodschap had het RIVM woensdag ook.

Patiënten niet uit, maar naar Brabant

Veel Brabantse patiënten zijn ondergebracht in ziekenhuizen elders in het land. Daar wordt het om die reden ook steeds drukker. Berden: "Dat betekent dat die plekken minder toegankelijk worden voor onze patiënten. We hopen dat dat samenvalt met de afname in Brabant vanwege de maatregelen." Zo kan de situatie beheersbaar blijven.

Betekent dit alles dat de ziekenhuizen in onze provincie het na het weekend wat rustiger krijgen? Niet per se, want de toenemende drukte in de rest van het land kan de situatie ook omkeren: "Dat kan betekenen dat wij over een tijd weer patiënten uit de rest van het land over zouden kunnen nemen. Omdat zij dan met de piek zitten."

Lees alles over het coronavirus op onze themapagina.