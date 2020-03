Veiligheidsregio komt met noodverordening: meer ambtenaren om afstand te handhaven

In het zuidoosten van de provincie is er sinds vrijdag een nieuwe noodverordening van kracht. Voorzitter John Jorritsma van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geeft in het tijdelijke beleid aan dat er nu gebieden gesloten kunnen worden als er niet genoeg afstand wordt gehouden. Daarnaast zijn ook meer ambtenaren nodig om te kunnen handhaven.

De noodverordening werd vastgesteld nadat het kabinet afgelopen week met verscherpte maatregelen kwam omdat mensen niet voldoende afstand houden. Dankzij de noodverordening kan er ook daadwerkelijk gehandhaafd worden na de aanscherpte maatregelen van het kabinet.

Burgemeesters zijn nu bevoegd om een gebied of locatie volledig af te sluiten als het voorschrift om anderhalve meter afstand te houden niet wordt uitgevoerd. Ook is het mogelijk dat er een winkel of andere gelegenheid moet sluiten.

Meer ambtenaren

Daarnaast worden er boetes opgelegd als ondernemers of mensen zich niet aan de regels houden. In de verordening schrijft de veiligheidsregio ook dat het wenselijk is om meer ambtenaren aan te wijzen om het nieuwe beleid te kunnen handhaven.

De voorzitter van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kondigde donderdag ook een nieuwe noodverordening af. Hiermee reageert ook dit deel van de provincie op de eerder aangekondigde strengere maatregelen zoals verbod op groepsvorming - waaronder coronafeestjes - en bezoek aan zorginstellingen.



Alle Brabantse steden vallen onder één van de twee veiligheidsregio's. De noodverordening is in ieder geval van kracht tot 6 april of tot deze weer wordt ingetrokken.



