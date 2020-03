Strengere coronamaatregelen: Brabantse veiligheidsregio’s denken na over extra regels

De Brabantse veiligheidsregio’s bekijken dinsdag of woensdag welke extra maatregelen worden genomen in de strijd tegen corona. Het kabinet kondigde maandagavond strengere maatregelen aan en geeft burgemeesters de ruimte om zelf wat extra’s te doen. “Het is goed dat we kunnen bepalen hoe we de regels gaan hanteren en handhaven”, zegt burgemeester Jack Mikkers van Den Bosch.

Mikkers staat samen met burgemeester John Jorritsma van Eindhoven en Theo Weterings van Tilburg aan het roer bij de drie Brabantse veiligheidsregio’s. “We hebben al nagedacht over aanvullende maatregelen. Die gaan we nu met meerdere veiligheidsregio’s op elkaar afstemmen, omdat gebieden met elkaar verbonden zijn”, zei burgemeester Weterings maandagavond al. Het zou bijvoorbeeld kunnen dat besloten wordt tot extra maatregelen op campings en vakantieparken.

Grote groepen in voetbalkooi

De strengere maatregelen van het kabinet zijn nodig, omdat nog altijd niet iedereen zich houdt aan de afspraken, zoals anderhalve meter afstand en niet met groepen bij elkaar zijn. “Ik zag vorige week dat grote groepen jongeren zich samen ophielden in voetbalkooien in mijn stad”, geeft de burgemeester van Den Bosch als voorbeeld. “Nu we zelf kunnen bepalen hoe we gaan handhaven, kunnen we besluiten om dit soort gebieden te sluiten.”

'"Kennelijk zijn er mensen die vinden dat hun eigen leven in kunnen richten zonder rekening te houden met anderen"

Afgelopen weekend was het druk in parken, op de stranden en in winkels. Er was dus niet te ontkomen aan strengere overheidsmaatregelen. “We hadden gehoopt dat het niet nodig was, maar kennelijk zijn er in dit land nog mensen die vinden dat ze hun eigen leven in kunnen richten zonder rekening te houden met anderen”, zegt Mikkers duidelijk geïrriteerd. “We schromen er ook niet voor om te handelen indien nodig.”

Streep door evenementen

Door de strengere regels gaat er tot 1 juni een streep door alle evenementen en bijeenkomsten. Winkels moeten er alles aan doen om te voorkomen dat grote groepen samen binnen zijn. Als je op straat bent, mag dat niet met meer dan drie personen en je moet anderhalve meter afstand houden. Een overtreding betekent een boete tussen de 400 en 4000 euro.

“Ik reken er op dat alle winkels zich aan de regels gaan houden”, aldus Mikkers. “We zagen ook al goede voorbeelden, zoals een tuincentrum waar meer één iemand per auto de winkel in mocht.” De Bossche burgemeester benadrukt dat er ook genoeg mensen zijn die zich al aan de regels houden. “Ik ben blij en trots op de weerbaarheid van onze samenleving, op alle mooie initiatieven en op bijvoorbeeld het zorgpersoneel.”

