Iets meer coronapatiënten op Brabantse intensive care, in dag tijd 29 nieuwe sterfgevallen

Er zijn in de Brabantse ziekenhuizen in de afgelopen 24 uur in totaal 29 mensen overleden aan het coronavirus. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Er liggen in totaal nu zo’n 460 mensen in de ziekenhuizen die besmet zijn met het coronavirus.

Bij nog eens ruim 150 mensen is er mogelijk sprake van een besmetting, maar is dit nog niet definitief vastgesteld. Het aantal mensen dat daarmee in totaal ligt opgenomen in de ziekenhuizen blijft de laatste dagen redelijk stabiel.

Het aantal coronapatiënten op de Brabantse intensive cares is in de afgelopen 24 uur gestegen van 82 naar 98. Er liggen nog eens twaalf patiënten op de ic’s bij wie mogelijk sprake is van besmetting.

'We kunnen dit redden'

De komende dagen wordt in Brabant de piek van het aantal coronapatiënten verwacht. Het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) denkt dat de ziekenhuizen hiervoor voldoende capaciteit hebben. "We zeilen zeer scherp aan de wind, maar tot nu toe hebben we het goed volgehouden. We kunnen dit redden”, zei Bart Berden van het ROAZ vrijdagmiddag.

Afgelopen dagen zijn veel Brabantse patiënten ondergebracht in ziekenhuizen elders in het land. Voor zover bekend gaat sinds vorige week vrijdag in totaal om zo’n 450 mensen. Het gaat zowel om mensen die op een reguliere afdeling worden verzorgd als om patiënten die op de intensive care liggen.

