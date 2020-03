Gereanimeerde vrouw was niet besmet met coronavirus, opluchting groot bij Connie en haar gezin

Ruim een week geleden verleenden haar man en dochter eerste hulp aan een vrouw die in de sloot was beland. Haar man gaf mond-op-mondbeademing, terwijl zijn dochter de neus dichthield van het slachtoffer.

Geen antwoord

Het slachtoffer kreeg weer een hartslag, maar overleed later alsnog in het ziekenhuis. Nadat Connie van de eerste schrik was bekomen, vroeg ze zich af of de vrouw toevallig besmet was met het coronavirus. Niemand kon haar dat antwoord geven vanwege de privacy. Dat zorgde bij Connie voor stress en frustratie.

Nadat Omroep Brabant hierover schreef zijn veel ballen gaan rollen. De belangrijkste is dat nabestaanden contact hebben gezocht met Connie. Die stelden haar meteen gerust. "Ik heb de partner van de overleden vrouw gesproken. Die vertelde dat ze is overleden aan een hersenbloeding, vandaar dat ze met haar fiets in de sloot was beland. Ook vertelde hij dat ze niet besmet was met het coronavirus."

Prachtige vrouw

"Het was een heel emotioneel gesprek", vertelt Connie. "Hij vertelde wat voor prachtige vrouw het was. En dat hij nog afscheid heeft kunnen nemen in het ziekenhuis. Hij vertelde ook dat het niet eenvoudig was voor de politie om haar nabestaanden te vinden omdat haar kinderen in het buitenland wonen. Ook de uitvaart moet nu wachten totdat die kinderen in Nederland zijn, maar dat is niet eenvoudig met alle reisverboden."

Haar partner was heel blij dat geprobeerd is het leven van zijn vriendin te redden. "Het was een heel ontroerend gesprek. Heel verdrietig, mooi en opluchting tegelijkertijd. Ik zal dit niet snel vergeten."

Regels veranderd

Afgelopen week zijn in verband met corona de reanimatieregels veranderd en mag er geen mond-op-mondbeademing meer gegeven worden. De kans op besmetting is dan namelijk 100 procent.

LEES OOK:

Gezin in stress na reanimatie: 'Niemand wil vertellen of de vrouw besmet was'

Kan ik nog reanimeren zonder besmet te raken? Nieuwe regels voor hulpverlening in coronatijd