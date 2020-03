Rust en kalmte bij supermarkten: 'Iedereen houdt zich aan de regels, al voelt het wat onwennig'

Een rondje Best, Son en Breugel, Tilburg, Oirschot, Eindhoven en een bezoek aan twintig supermarkten laat zien dat alle winkels de maatregelen vanuit de overheid zeer serieus nemen. "Het voelt onnatuurlijk, normaal gaan wij naar de klanten toe en geeft het personeel ze dingen aan, bijvoorbeeld als ze ergens niet bij kunnen. Maar nu juist niet. Nu houden we juist afstand en dat is echt een omslag", vertelt eigenaar Ton Henst van de Plus aan de Rendierhei in Best.

Bij de Lidl in Oirschot kan je bij de ingang je handen desinfecteren.

Hij heeft een beperkt aantal winkelwagentje in roulatie om niet teveel mensen in zijn winkel te hebben. Een beeld dat ook bij nagenoeg alle andere supermarkten te zien is. Bezoekers krijgen bij de ingang verplicht een ontsmet wagentje en kunnen naar binnen. Zijn er geen karretjes meer, dan zit de winkel vol en moet je even wachten. De wachttijd bij de bezochte supermarkten is nooit langer dan enkele minuten.

Onwennig

Personeel en bezoekers doen hun best om zich echt aan de regels te houden. Toch zie je enige onzekerheid in de winkels. "Als je bijvoorbeeld in een gangpad wacht omdat iemand iets pakt, dan blokkeer je het hele pad. Dat voelt raar en ongemakkelijk. Normaal ga je er gewoon langs, maar nu hou je afstand", vertelt een vrouw voor de Albert Heijn aan de Umberstraat in Tilburg.

Wagentjes moet je zelf pakken bij de Oirschotse Jumbo.

In Oirschot zie je de vertwijfeling ook bij de Jumbo. Bij de ingang staat duidelijk dat je een winkelwagen mee naar binnen moet nemen. Juist om die anderhalve meter afstand makkelijker te kunnen bewaren. Alleen die winkelwagens krijg je niet aangereikt waardoor mensen ze een beetje ongemakkelijk zelf pakken terwijl ze voldoende afstand proberen te houden.

Uitleggen

Ton Henst van de Plus in Best heeft ervoor gekozen om de winkelwagentjes zelf in te nemen en aan te reiken. "Van eigenaar van de beste supermarkt van Nederland, naar winkelwagentjespoetser", zegt hij lachend. "We zetten hier bewust geen 16-jarige collega's, maar mensen van het management om de klanten de maatregelen uit te leggen." Verder heeft hij ook de inrichting van zijn winkel aangepast voor meer loopruimte.

Plus supermarkt Ton Henst in Best

Volgens de Bestse supermarkteigenaar zorgen de plastic schermen bij de kassa's, de schoongemaakte winkelwagentjes en het beetje uitleg voor rust op de winkelvoer. "Gemiddeld doen mensen drie keer per week boodschappen. Als branche kunnen we dus drie keer per week de kans op verspreiding minimaliseren. Dat is best veel."

Incidenten

Dat er nu zoveel aandacht is voor incidenten vindt Henst jammer. "We zijn een vitale sector geworden in plaats van een winkelbeleving. Die negatieve aandacht is niet leuk, maar ook ergens logisch." Bij een Albert Heijn in Tilburg werd een beveiliger bespuugd en in de Plus in Rijsbergen kregen twee klanten ruzie met elkaar vanwege de coronamaatregelen.

Toch lijkt de trend bij de supermarkten dat er vooral veel begrip is, mensen rustig wachten en ook alleen komen. "Ikzelf heb één lastige klant gehad, maar ruim 10.000 bezoekers deze week die juist heel begripvol en blij met alle maatregelen zijn." Supermarkten hebben wel vaker lastige bezoekers, alleen nu krijgen ze meer aandacht.

Complimenten

"Het verbaast mij eigenlijk hoe rustig en netjes het nu gaat. Ik heb alles kunnen kopen en nog op het gemak ook," zegt een vrouw bij de Albert Heijn in Son en Breugel. Volgens Henst was het omslagpunt dinsdag toen de strengere maatregelen van kracht werden.

"En als ik dan vier twaalfjarigen voor de supermarkt zie overleggen wie er boodschappen gaat doen. Dat maakt mij dan trots en blij." Hij wil dan ook echt een compliment maken naar al supermarktpersoneel en alle klanten.

Soms moet je even wachten zoals hier bij de Aldi in Tilburg.

