'Op zijn vroegst na de meivakantie weer naar school', verwacht burgemeester Tilburg

De burgemeester van Tilburg verwacht dat de scholen tot de meivakantie dicht zullen blijven. Dat zegt Theo Weterings in het Omroep Brabant-programma KRAAK. "Nu heel Nederland met corona te maken heeft, is het logisch dat de scholen langer dichtblijven omdat de verspreiding alleen maar groter is geworden."

Weterings is de man die de term 'sociale onthouding' introduceerde. Het zou aanvankelijk alleen voor Brabant van toepassing zijn en zeven dagen duren.

Drie dagen later moest heel Nederland aan de 'sociale onthouding'. Weer een paar dagen verder werden scholen tot 6 april gesloten. "Die datum van 6 april was gebaseerd op de Brabantse corona-uitbraak.

'Hoop dat we piek al gehad hebben'

Overigens heeft Weterings goede hoop dat het in Brabant de goede kant opgaat wat betreft het aantal ziekenhuisopnames door het coronavirus. "Ik heb zondagmorgen contact gehad met de directeur van ons ziekenhuis en er lijkt een verlichting op de afdelingsdruk. Vanmiddag weten we pas zeker of er minder zieken zijn, maar ik hoop dat we de piek die dit weekend zou komen gehad hebben.

De burgemeester, die ook voorzitter van één van de drie Brabantse veiligheidsregio's is, heeft nog meer geruststellende mededelingen. "In dat zelfde ziekenhuisoverleg werd gezegd dat er voldoende capaciteit is binnen de Brabantse ziekenhuizen om coronapatienten en ook andere zieken op te vangen. Ook op de intensive care."

