Eerste boetes uitgedeeld in Tilburg voor bijeenkomsten met meer dan drie personen

Theo Weterings aan tafel in KRAAK.

Er zijn dit weekend boetes uitgedeeld in Tilburg aan mensen die zich niet hielden aan de 'sociale onthouding'. Dat zegt de burgemeester van Tilburg, Theo Weterings, in het Omroep Brabant-programma KRAAK. "Die boetes zijn niet mals, 390 euro om precies te zijn."

Burgemeester Weterings was degene die de term 'sociale onthouding' introduceerde. Om te voorkomen dat mensen elkaar met het coronavirus besmetten is het verboden om met meer dan twee personen buiten het eigen gezin bij elkaar te komen.

Bekeuringen

Het lijkt erop dat de boetes vooral aan jonge volwassenen zijn uitgedeeld. "Ze verwachten natuurlijk niet bekeurd te worden als ze bij elkaar zitten in een volle auto op een parkeerplaats. We waarschuwen ook wel, maar deze groepen weten dat ze in de gaten gehouden worden omdat ze ook zonder coronamaatregelen voor overlast zorgen."

Hoeveel boetes er zijn uitgedeeld, heeft de burgervader zo niet paraat. "Maar het gaat erom dat we handhaven." Ook weet de burgemeester dat de politie dit weekend een einde heeft gemaakt aan feestjes thuis, onder meer in Loon op Zand. "Ik weet het fijne er niet van maar het is niet de bedoeling dat met meer dan twee personen afgesproken wordt."

