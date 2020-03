Burgemeester Jack Mikkers: ‘Nog zeker een maand strenge coronaregels noodzakelijk’

Een versoepeling van de huidige maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, is nog niet in beeld. Dat zegt Jack Mikkers, burgemeester van Den Bosch, zondagavond in het programma EenVandaag. Sterker nog: ’Ik zou de huidige strenge regels nog zeker een maand in stand houden.’

Mikkers is naast burgemeester van Den Bosch ook voorzitter van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Volgens Mikkers ziet iedereen de ernst van de crisis inmiddels wel onder ogen. “Deze crisis gaat niet alleen Brabant of Nederland aan, maar ook de rest van de wereld. We zien dat heel Nederland zich aan de regels wil houden, niet alleen in Brabant. De impact van corona is stevig, ook in Brabant.”

Samen

In Brabant worden alle zeilen worden bijgezet om bijvoorbeeld voldoende bedden en middelen voor de IC’s beschikbaar te hebben. Mikkers is positief over de opschaling. ”De samenwerking met andere ziekenhuizen in Nederland was heel goed bij de opvang van Brabantse patiënten. Als Brabant moeten we straks ook klaar zijn om patiënten uit de rest van Nederland op te vangen. We doen het samen.”

Volgens de officiële cijfers herbergt Brabant de meeste coronapatiënten. Mikkers denkt dat de werkelijke cijfers waarschijnlijk hoger liggen. “Er zijn mensen in verpleeghuizen of thuis overleden waarvan achteraf niet is vast stellen of corona de oorzaak was. Er zijn veel huisartsen die alleen maar bezig zijn met corona. De impact is groot en het aantal sterfgevallen ook.”

Maand verlengen

Komende dinsdag maakt het kabinet bekend hoe de komende tijd de crisis te lijf wordt gegaan. “Ik kan me niet voorstellen dat we naar minder maatregelen gaan. We hebben die maatregelen heel hard nodig hebben om de curve naar beneden te drukken. Verder hoop ik dat we de druk op de ziekenhuizen en de medewerkers kunnen verminderen.”

Mikkers hoopt dat het kabinet besluit de huidige maatregelen te verlengen. “We kunnen dit niet ineens afschaffen. Wat mij betreft houden we de huidige strenge maatregelen nog zeker een maand intact.”

