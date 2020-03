'Coronastalker' dreigt supermarkt in Hank met een kleefbom op te blazen

Urenlang is de 'coronastalker' van Hank het afgelopen weekend in de weer geweest. Met een nieuw telefoonnummer en een nieuwe schuilnaam is de stalker urenlang actief geweest via WhatsApp. "Vrijdagavond is hij urenlang bezig geweest en op zaterdag heeft hij een stortvloed aan berichten verzonden."

Doelwit was onder meer en opnieuw de plaatselijke Jumbo. “Hij maakte via WhatsApp bekend dat hij een kleefbom op de deuren van de Jumbo zou plakken en die zou laten ontploffen door een signaal van een mobiele telefoon." Dat meldt een bron die vrijdagavond direct de politie inschakelde en de filiaalhouder van de supermarkt op de hoogte bracht.

Politie op de been bij supermarkt

De bedreigingen werden zo serieus genomen dat de politie vrijdagavond urenlang heeft gesurveilleerd bij de supermarkt, zowel opvallend als onopvallend. Desgevraagd bevestigt de politie dat er vrijdagavond meldingen uit Hank zijn binnengekomen. Verder wil ze weinig kwijt over de situatie en de aard van de bedreigingen.

Wel doet de politie de dringende oproep aan de inwoners van Hank om iedere bedreiging of momenten van contact met de stalker te melden via het telefoonnummer 0900-8844 .

'Ik zal sporen uit mijn neus achterlaten'

Vorige week dreigde de stalker het coronavirus in de supermarkt te verspreiden. Dat deed hij in een Whatsapp-groep die in het leven was geroepen om mensen in Hank hulp te bieden, die door het virus niet naar buiten kunnen. “Op bijna alle producten in de supermarkt zal ik sporen uit mijn neus en keel achterlaten”, liet hij toen weten.

Ook dreigde hij met een bomaanslag op een speeltuin. "Binnen nu en 24 uur zal er iets gaan ontploffen in Hank, ergens waar kinderen graag spelen. Als je goed nadenkt weet je wel waar. Ik kan je vast vertellen dat ze het niet overleven.”

Naast de urenlange bedreigingen via WhatsApp vrijdagavond, heeft hij ook minstens één dorpsbewoonster weer telefonisch lastig gevallen. “Hij wilde weer dat ik naar de Jumbo kwam, waar hij me zou opwachten. Ik heb gezegd dat ik niet kom, omdat hij toch niet komt opdagen.”

De bronnen die aan dit verhaal hebben meegewerkt zijn met hun namen bekend bij de redactie.

