Hoogste aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen tot nu toe, piek komt dichterbij

In de Brabantse ziekenhuizen liggen nu ruim 500 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal tot nu toe, blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Ook op de intensive care ligt het hoogste aantal patiënten tot nu toe: ruim honderd. De ziekenhuizen vermoeden dat in de komende dagen de piek wordt bereikt.

“In de rest van het land is de verwachting dat de piek op de intensive cares komend weekend bereikt wordt. In Brabant verwachten we dat al in de komende dagen”, aldus een woordvoerder. “De hoop is dat het aantal ziekenhuisopnames daarna gaat dalen, maar zeker weten we dat niet. We moeten ons baseren op momentopnames en daar kunnen we nu eenmaal gaan harde conclusies aan verbinden.”

'Het weekendeffect'

Er zijn in de afgelopen 24 uur iets meer coronapatiënten opgenomen in de Brabantse ziekenhuizen dan in de dagen ervoor. In de afgelopen 24 uur zijn 70 nieuwe coronapatiënten opgenomen in de ziekenhuizen. De dag ervoor waren dat er 40. Het gaat om mensen bij wie het virus na een test is vastgesteld. Daarnaast zijn er de afgelopen 24 uur nog eens 130 mensen in het ziekenhuis opgenomen die worden verdacht van een coronabesmetting. Bij hen is het virus nog niet officieel vastgesteld.

“Hier is vermoedelijk sprake van het weekendeffect”, legt de woordvoerder uit. “Je ziet elke week na het weekend een stijging. Dat komt mogelijk omdat mensen in het weekend niet naar de huisarts gaan en wachten tot maandag. Vervolgens komen ze in de ziekenhuizen terecht. Dat zie je dan dus nu terug in de cijfers.” Als je naar de afgelopen dagen kijkt, is er volgens het ROAZ sprake van een stabiele situatie. “Die stabiliteit in het aantal opnames lijkt wel door te zetten.”

Sterfgevallen

In de Brabantse ziekenhuizen zijn in de afgelopen 24 uur 16 mensen overleden. De dag ervoor waren dat er 28.

