Capaciteit op Brabantse intensive cares verdubbeld: ‘De top is wel bereikt’

Het is de Brabantse ziekenhuizen gelukt de capaciteit op de intensive care te verdubbelen. Er zijn nu in totaal 240 bedden op de ic’s beschikbaar. “Een knappe prestatie”, zegt Bart Berden, voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) in Brabant. De verdubbeling is gerealiseerd door bijvoorbeeld operatiekamers om te bouwen tot intensive care-ruimten.

De uitbreiding van het aantal ic-bedden trekt een zware wissel op het ziekenhuispersoneel. De ruimte, het aantal bedden, genoeg beschermingsmiddelen en de benodigde beademingsapparatuur zijn beschikbaar. Maar er zijn ook veel extra handen nodig. “We hebben afgelopen weken mensen klaargestoomd om op de ic’s te kunnen werken, maar naast hen moeten zeer ervaren krachten staan”, schetst Berden de uitdaging. “Je hebt op een intensive care artsen nodig met een klinische blik. Dat leer je mensen niet in een week tijd.”

Het ervaren personeel krijgt daarom op allerlei manieren ondersteuning, onder meer bij de administratie die gedaan moet worden. Op die manier kunnen de meest ervaren krachten worden ingezet om de patiënten van de best mogelijke zorg te voorzien. “Door deze extra ondersteuning is het ook mogelijk om als arts of ic-verpleegkundige meerdere patiënten te verzorgen. Op die manier kunnen we het redden, maar we hebben de mensen met vakmanschap en ervaring écht nodig.”

Landelijke piek komt nog

De verdubbeling van het aantal bedden is nodig omdat het aantal coronapatiënten met ernstige klachten verder stijgt. In Brabant lijkt de piek nagenoeg bereikt, maar in de rest van het land is dat zeker nog niet het geval. Tot afgelopen week leken er maar ruim duizend ic-bedden nodig voor patiënten met het coronavirus, maar nu wordt er met man en macht voor gezorgd dat komende zondag in het hele land 2400 patiënten terechtkunnen op de intensive care.

In Brabant zit er met op opschaling naar de huidige 240 bedden weinig rek meer in. “De top is wel bereikt”, aldus Berden. Eerder werd gezinspeeld op de mogelijkheid om bijvoorbeeld twee patiënten met één apparaat te beademen als het krap zou worden. “Maar dat is echt geen optie. Er zijn geen twee patiënten hetzelfde, dus dat kan gewoon niet.”

‘Het wordt spannend’

In de Brabantse ziekenhuizen liggen dinsdag ruim 500 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal tot nu toe. Ook op de intensive care ligt het hoogste aantal coronapatiënten tot nu: bijna 160. Ook ligt nog een onbekend aantal mensen op de ic’s, bijvoorbeeld slachtoffers van auto-ongelukken.

Als het in ziekenhuizen in de rest van het land drukker wordt, moeten er ook patiënten in Brabant worden opgevangen. “Ik ben op dit moment wel nerveus”, geeft Berden toe. Want hoewel in Brabant de piek qua ziekenhuisopnames dus bereikt lijkt te zijn, volgt die nog in de rest van het land. “En dat wordt spannend. Ik durf niet te zeggen of we het dan met z’n allen gaan redden. Dat hangt van veel factoren af en het is gewoon heel lastig te voorspellen.”

'Een loodzware periode'

De Brabantse ziekenhuizen zijn intussen al vijf weken volop in touw om de coronacrisis het hoofd te bieden. Een loodzware periode. “Ik vind het indrukwekkend en het verloop is onvoorspelbaar”, vertelt Berden. “Het is een zware opgave, ook voor mij. Maar de echte helden zijn de mensen in het wit. Met name de manier waarop mensen nu afscheid moeten nemen van geliefden en dierbaren, bijvoorbeeld op afstand via beeldbellen, raakt me enorm. Hier waren we niet op voorbereid.”

LEES OOK:

Hoogste aantal coronapatiënten in Brabantse ziekenhuizen tot nu toe, piek komt dichterbij

Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt minder hard: 181 nieuwe gevallen gemeld