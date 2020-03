Aantal coronabesmettingen in Brabant stijgt minder hard: 181 nieuwe gevallen gemeld

Het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant is dinsdag met 181 toegenomen ten opzichte van een dag eerder. De toename is daarmee fors minder dan de afgelopen dagen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het RIVM.

Onze provincie telt tot nu toe 3412 mensen bij wie het coronavirus officieel is vastgesteld.

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland is opgelopen tot 12.595. Dat zijn er 845 meer ten opzichte van maandag.

Er worden landelijk 175 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 1039 overleden coronapatiënten. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. Lang niet iedere besmetting wordt vastgesteld door een test. Als iemand die niet is getest door het virus komt te overlijden, komt dat dus ook niet terug in de statistieken.

Tot nu toe werd door het RIVM ook het aantal besmettingen per gemeente gemeld, maar deze informatie is niet meer beschikbaar.

Ziekenhuisopnames

Het aantal ziekenhuisopnames is in de laatste 24 uur met 722 toegenomen. Er zijn nu 4712 mensen opgenomen (geweest) in het ziekenhuis. Het RIVM zegt dat het aantal in het ziekenhuis opgenomen patiënten en het aantal gemelde overledenen in Nederland minder snel toeneemt dan je zonder maatregelen zou verwachten.

In de Brabantse ziekenhuizen liggen nu ruim 500 coronapatiënten. Dat is het hoogste aantal tot nu toe, blijkt uit nieuwe cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ). Ook op de intensive care ligt het hoogste aantal patiënten tot nu toe: ruim honderd. De ziekenhuizen vermoeden dat in de komende dagen de piek wordt bereikt.

Het RIVM meldt vanaf nu dus niet meer het aantal besmettingen per gemeente, maar publiceert wel een kaart met het aantal ziekenhuisopnames per gemeente afgezet tegen 100.000 inwoners. Dat is te zien in onderstaande kaart.

Wat zeggen de cijfers?

De dagelijkse RIVM-cijfers zeggen weinig over het daadwerkelijke aantal mensen dat besmet is met het coronavirus, zeggen deskundigen. Alleen mensen die verhoogd risico hebben worden nog getest op het virus. Ook melden veel mensen met lichte klachten zich niet bij een arts. Alleen mensen die koorts hebben, wordt geadviseerd om de huisarts te bellen.

Het uitvoeren van tests blijft overigens wel relevant om in grote lijnen een beeld te krijgen van de ontwikkeling van het virus in Nederland. Zo wordt bijvoorbeeld duidelijk op welke plekken het virus het meeste voorkomt. Ook wordt zo duidelijk welke mensen getroffen worden door het virus.

Toename aantal besmettingen

Toename aantal sterfgevallen in Nederland door corona

