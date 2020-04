Kinderen tuinen massaal in 1 aprilgrap en plakken hun huiswerk op het raam

Coronacrisis of niet, op 1 april mag je elkaar flink voor de gek houden. En dat is precies wat de meesters en juffen van Kindcentrum De Driehoek in Hilvarenbeek deden met de kinderen.

Ook al zitten alle leerlingen al een paar weken thuis vanwege het coronavirus: er moet toch huiswerk worden gemaakt. De directeur van de school liet dinsdag in een mailtje aan de kinderen en hun ouders weten dat ze het huiswerk wilden controleren en vroeg ze daarom om hun gemaakte werk woensdag 1 april aan de binnenkant van het raam aan de voorkant van het huis te plakken. "In de loop van de dag zullen wij dan een ronde maken en het werk komen controleren", zo was de boodschap.

En verder stond er in het mailtje te lezen: "Om het ons wat makkelijker te maken, vragen wij je om een foto te maken van het opgehangen werk en deze vóór 10.00 uur te mailen naar de leerkracht. Zo weten de leerkrachten waar ze moeten kijken. Dat scheelt tijd en zo kunnen ze in ieder geval bij iedereen langsgaan. Alvast bedankt voor de medewerking."

Anderen verzuchtten dat ze het al zo druk hadden maar plakten toch braaf het huiswerk op de ruit.

Binnen tien minuten na het versturen van de mail kwamen de eerste foto's al binnen. Tot grote hilariteit van de meesters en juffen. "Het zijn momenteel zware, rare tijden", zegt Jasper van Gerwen, leerkracht van groep 5/6 bij De Driehoek. "Maar af en toe eens even flink lachen, dat moet gewoon kunnen."

Inmiddels heeft de school zo'n veertig foto's toegestuurd gekregen. "Eén iemand reageerde binnen tien minuten na het versturen van de foto dat ze er waarschijnlijk enorm ingetuind was. Anderen verzuchtten dat ze het al zo druk hadden maar plakten toch braaf het huiswerk op de ruit. We kunnen wel zeggen dat onze 1 aprilgrap geslaagd is!"

Blijven lachen met elkaar, goed je best blijven doen en ik ben trots op jullie.

De school is ondanks de uitzonderlijke omstandigheden heel tevreden over hoe het thuisonderwijs verloopt. "Ze doen het ontzettend goed. We hebben een online verzamelpagina gemaakt die iedereen kan bekijken. Daarop staan taken en instructiefilmpjes. Verder doen we aan videobellen, zodat we de kinderen echt kunnen spreken."

Van Gerwen spreekt verder een groot compliment uit aan de ouders van de kinderen. "Sommigen hebben het heel druk, ze moeten zelf ook werken maar nemen toch de tijd om hun kinderen te begeleiden. Daar hebben we veel waardering voor."

Voor 'zijn kinderen' heeft meester Jasper nog een boodschap: "Blijven lachen met elkaar, goed je best blijven doen en ik ben trots op jullie, want jullie doen het supergoed!"

