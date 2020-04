Spannend in Brabantse ziekenhuizen, maar net een plekje voor vrouw die spoed-keizersnede nodig heeft

De enorme druk op de ziekenhuizen in Brabant vanwege de coronacrisis, brengt af en toe enorm spannende momenten met zich mee. In een van de ziekenhuizen kon een hoogzwangere vrouw in nood maar ternauwernood hulp krijgen.

“Zij moest een keizersnede ondergaan, maar er was geen ruimte”, zo vertelde ROAZ-voorzitter Bart Berden donderdagochtend op Radio 1.

Het lukte uiteindelijk toch om de vrouw in het ziekenhuis te helpen, omdat overplaatsen naar een ander ziekenhuis geen optie was. “Er is toen wat geschoven met bedden en toen lukte het nog net”, vertelt Berden. “Het gaat goed met de vrouw en de baby, maar het was wel echt houtje touwtje. Dat willen we niet nog een keer meemaken.”

De capaciteit op de Brabantse intensive cares is inmiddels verdubbeld van 120 naar 240 bedden. Van deze bedden moeten er vijftig vrij worden gehouden voor niet-coronapatiënten, bijvoorbeeld voor slachtoffers van ongelukken of mensen die met spoed geopereerd moeten worden. Het voorbeeld van de hoogzwangere vrouw geeft volgens Berden aan hoe krap het in sommige ziekenhuizen is.

De top lijkt bereikt

Landelijk moet de ic-capaciteit worden opgeschroefd naar 2400 bedden, daarna zou dit aantal nog moeten doorgroeien naar 3000. Bart Berden: “Die 3000 bedden realiseren wordt heel zwaar, dat wordt echt heel erg lastig.”

Volgens Berden is verder opschalen in Brabant ook een te grote aanslag op het zorgpersoneel. “Ze blijven volop aan het werk, maar het is echt een slijtageslag. Als we verder opplussen dan plegen we roofbouw op de medewerkers. Dat is voor zowel de medewerkers als de kwaliteit van behandeling voor de patiënt niet acceptabel.”

In de Brabantse ziekenhuizen blijft het totaalaantal coronapatiënten ondertussen stabiel. Er komen de laatste dagen minder nieuwe patiënten binnen. Op de intensive cares is echter wel nog een stijging te zien, omdat de situatie van patiënten vaak pas na een aantal dagen hard achteruit gaat. “Begin volgende week wordt het spannend. Dan verwachten we dat de ic’s in Brabant zo goed als vol liggen.”

Andere regio's

Afgelopen twee weken hebben ziekenhuizen buiten Brabant patiënten overgenomen om de druk te verlichten. In de afgelopen dagen zijn hier de eerste patiënten opgevangen uit andere regio’s.

LEES OOK:

Capaciteit op Brabantse intensive cares verdubbeld: ‘De top is wel bereikt’

Aantal ziekenhuisopnames in Brabant blijft stabiel, landelijk 134 nieuwe sterfgevallen door corona