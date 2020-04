Aantal ziekenhuisopnames in Brabant blijft stabiel, landelijk 134 nieuwe sterfgevallen door corona

Het aantal ziekenhuisopnames in Brabant is stabiel. Er liggen op dit moment 560 mensen in het ziekenhuis die besmet zijn met het coronavirus. Dat is ongeveer even veel als de afgelopen dagen, zo blijkt uit de nieuwste cijfers van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ). Op de Brabantse ic’s liggen nu 160 coronapatiënten en tien mensen die het virus vermoedelijk hebben.

Dat zijn er tien meer dan dinsdag. Het aantal ic-opnames in onze provincie laat de afgelopen dagen een stijging zien. De ic-piek wordt komende week verwacht.

Sinds dinsdag is de totale capaciteit van de intensive cares in Brabant verdubbeld tot 240 bedden. Een groot deel hiervan is bedoeld voor de behandeling van ernstig zieke coronapatiënten, maar er moeten ook bedden beschikbaar blijven voor andere ernstige gevallen, bijvoorbeeld slachtoffers van verkeersongelukken.

De Brabantse ziekenhuizen publiceren elke dag de nieuwste cijfers met ziekenhuisopnames. Deze cijfers geven op dit moment een goed beeld van de ontwikkeling van het coronavirus. Landelijk is het aantal ziekenhuisopnames in de afgelopen 24 uur met 447 gestegen. In totaal zijn er nu 5159 coronapatiënten opgenomen (geweest) in de ziekenhuizen, meldt het RIVM woensdag.

Geregistreerde besmettingen

Het totale aantal geregistreerde besmettingen in heel Nederland is opgelopen tot 13.614. Dat zijn er 1019 meer dan dinsdag. In Brabant zijn 148 nieuwe besmettingen gemeld. Dat brengt het totaal op 3560.

Dinsdag steeg het aantal geregistreerde coronabesmettingen in Brabant met 181. Die toename was fors minder dan de dagen ervoor. Daarmee lijkt de verspreiding af te vlakken. Tot nu toe meldde het RIVM ook het aantal besmettingen per gemeente, maar deze informatie is niet meer beschikbaar.

Sterfgevallen verder opgelopen

Er worden landelijk 134 nieuwe sterfgevallen gemeld. Daarmee komt het totaal nu op 1173 coronadoden. Het werkelijke aantal overledenen ligt hoger. Sterfgevallen worden soms pas na enkele dagen doorgegeven aan het RIVM. Iemand die niet is getest op corona, komt ook niet terug in de statistieken.

Het RIVM meldde woensdagochtend dat men het idee heeft dat de maatregelen van de overheid een goed effect hebben. Mensen die het coronavirus onder de leden hebben, besmetten nu fors minder anderen. "Maar volhouden van de maatregelen is nu cruciaal. Als we dit loslaten gaat de curve weer stijgen", stelt directeur Jaap van Dissel van het RIVM. Hij verwacht dat de belasting van de intensivecareafdelingen voorlopig nog aanhoudt, ook al laten de cijfers een afname van het aantal ziekenhuisopnames zien.

Het RIVM meldt vanaf nu dus niet meer het aantal besmettingen per gemeente, maar publiceert wel een kaart met het aantal ziekenhuisopnames per gemeente afgezet tegen 100.000 inwoners. Dat is te zien in onderstaande kaart.

Bekendgemaakte Nederlandse sterfgevallen door het coronavirus:

