Vijf pagina's met overlijdensadvertenties in krant Sint-Oedenrode: 'Het is heel treurig'

Achttien overlijdensadvertenties vullen de laatste editie van DeMooiRooiKrant, een schril contrast met een maand geleden. Pasten de rouwadvertenties van de lokale krant eerder nog op een halve pagina, inmiddels is de situatie helemaal anders. "Twee derde van de mensen die zijn gestorven, zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus", weet Van de Sande. Het zijn als het ware Bergamo-toestanden in het klein."

In de Noord-Italiaanse plaats, een van de zwaarst getroffen coronagebieden, zijn in korte tijd zo veel mensen aan corona overleden dat het openbare leven er helemaal tot stilstand is gekomen. In de lokale krant L'Eco di Bergamo, stonden onlangs tien pagina’s vol met overlijdensberichten.

'Veel mensen kennen elkaar'

Zelf kent Van de Sande ook verschillende slachtoffers in Sint-Oedenrode. "De meesten zijn wat ouder, 70-plus of zo. Zoals in ieder dorp kennen veel mensen elkaar. Het is heel treurig."

Jeroen van de Sande: 'Het zijn als het ware Bergamo-toestanden in het klein'

Betrokkenheid groter dan ooit

In Sint-Oedenrode wonen 18.000 mensen. Trok de online versie van de krant eerst ongeveer 3500 lezers , momenteel is dat aantal bijna verdriedubbeld. "Je merkt dat het nieuws heel belangrijk is geworden in deze tijd", zegt de eindredacteur. "Met name de verhalen over het coronavirus. Iedereen wil op de hoogte blijven." De betrokkenheid bij het huis-aan-huisblad is groter dan ooit. "Mensen uit het dorp sturen veel brieven met reacties. Ook krijgen we voortdurend telefoontjes, appjes en mailtjes."