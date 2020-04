LIVEBLOG CORONAVIRUS: brouwerij AB InBev maakt ook handgels, HEMA vreest voortbestaan

In Brabant is het aantal besmettingen dinsdag (181 nieuwe patiënten) minder snel gestegen dan de afgelopen dagen.

In totaal heeft COVID-19 zeker 1039 mensen het leven gekost in Nederland.

De coronamaatregelen die al enkele weken gelden, blijven tot 28 april van kracht. Scholen blijven dicht tot de meivakantie.

8.59

Het kabinet trekt 42 miljoen euro uit voor onderzoek om de meest urgente 'coronavragen' te beantwoorden, meldt minister Hugo de Jonge aan de Tweede Kamer. Het gaat bijvoorbeeld om het ontwikkelen van medicijnen en onderzoek naar mogelijke verbeteringen in de zorg.

8.47

HEMA vreest dat de winkelketen de coronacrisis niet gaat overleven. Het FD kreeg een brief in handen van de directie, waarin staat dat faillissement alleen kan worden voorkomen als het bedrijf lastenverlichting krijgt. Daarom betaalt HEMA over april en mei de helft minder huur. Ook krijgt personeel pas later in het jaar loonsverhoging.

8.42

Bierbrouwerij AB InBev uit Breda gaat woensdag vijfduizend flessen handgel leveren aan onder meer ziekenhuizen. De handgels zijn gemaakt met restalcohol die vrijkomt bij het maken van alcoholvrije bieren. Eerder liet biermerk Bavaria uit Lieshout al weten desinfectiemiddel te maken in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus.

8.29

In het Amphia Ziekenhuis in Breda zijn de afgelopen 24 uur zes mensen overleden aan het coronavirus. Dat meldt het ziekenhuis woensdagochtend. In totaal zijn nu 41 coronapatiënten overleden in het Amphia sinds de uitbraak van het virus. Momenteel zijn in totaal 91 mensen met een COVID-19 besmetting opgenomen in het ziekenhuis. Daarvan liggen 34 patiënten op de intensive care.

Zeven patiënten uit het ziekenhuis mochten in de afgelopen 24 uur naar huis. In totaal zijn al 105 mensen die waren opgenomen in het Amphia ontslagen.

8.04

De gemeente Oss roept op om beschermingsmiddelen zoals mondkapjes in te leveren op het gemeentehuis.

06.45

Opnieuw zullen vandaag in het hele land kerkklokken te horen zijn, om 'een boodschap van hoop en troost' te geven voor iedereen die te maken heeft met het coronavirus. De klokken worden tussen zeven uur en kwart over zeven vanavond geluid.

06.30

In de Verenigde Staten zijn dinsdag 865 mensen overleden aan het coronavirus, het hoogste aantal doden op een dag tot nu toe. Het land heeft het hoogste aantal geregistreerde besmettingen: 188.172.

06.00

De politie heeft tien malafide coronawebwinkels opgerold. De online shops boden tegen betaling mondkapjes, zelftesten en andere preventieve artikelen tegen het coronavirus aan, maar leverden die niet.

05.30

Nieuwsuur mocht dit weekend bij hoge uitzondering meekijken op de corona-afdelingen van het Amphia Ziekenhuis in Breda. Artsen en verpleegkundigen strijden er met man en macht voor de ernstig zieke mensen.

05.20

Sekswerkers blijven ondanks de coronamaatregelen aan het werk, vaak uit financiële noodzaak. In seksadvertenties op drie grote websites geven 179 sekswerkers aan dat ze door blijven werken in de escortservice, 216 van hen zeggen hun werk vanwege de coronacrisis voorlopig te staken.

05.10

Het is de Brabantse ziekenhuizen gelukt de capaciteit op de intensive care te verdubbelen. In totaal zijn er 240 bedden op de ic’s beschikbaar en daarmee is de top wel bereikt. Met deze opschaling zit er in onze provincie weinig rek meer in.

05.00

Nederland blijft ook de komende weken grotendeels op slot. Alle afgekondigde coronamaatregelen van 6 april worden verlengd tot en met 28 april. De horeca blijft tot die tijd gesloten. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld theaters, musea en kappers. Scholen blijven dicht tot en met de meivakantie. ‘Het is nog veel te vroeg om terug te schakelen’, aldus premier Mark Rutte. Kijk hier de persconferentie terug.

