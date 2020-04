Het piept en kraakt bij muzikanten en in de theaters: 'We zitten allemaal in het zelfde schuitje'

Het piept en kraakt in de Brabantse cultuursector. Niet alleen bij zzp’er Jeroen, ook bij theaterdirecteur Alex Kühne. Zijn Theater aan de Parade is tot 1 juni leeg.

Jeroen Kant is zoals hij zelf zegt een ‘eigenzinnige grillige zanger, gitarist en liedjessmid’. Er zijn al een stuk of acht optredens van hem afgelast. En dat is extra vervelend, omdat hij net een nieuwe EP heeft opgenomen die aan de man gebracht moet worden. Hij loopt wel 1000 tot 1500 euro per maand mis. “Gelukkig geef ik ook nog gitaarles in Etten-Leur. Die lessen gaan online door, dus daar heb ik nog wat inkomsten van.”

Muzikant Jeroen Kant vertelt in de video hoe hij de coronacrisis doorkomt:

'Hopen op noodwet'

Het Theater aan de Parade in Den Bosch loopt tonnen mis door de coronacrisis. Het moet toch de salarissen betalen, kan geen ruimtes verhuren en heeft geen baromzet. En ook na 1 juni ziet directeur Kühne al problemen opdoemen. “Wij hebben veel amateurvoorstellingen in de maanden juni en juli geprogrammeerd, maar die gezelschappen kunnen nu niet repeteren, dus die voorstellingen gaan niet door.”

Stel dat we in de zomer weer na het theater mogen, gaat het publiek dat wel doen?

Kühne heeft veel gecancelde voorstellingen naar later in het jaar kunnen verplaatsen. Hij hoopt dat het publiek dat accepteert. Er wordt met de gezamenlijk schouwburgen van Nederland gepraat over een bijzondere regeling. Te denken valt aan tegoedbonnen in plaats van terugbetalen. “Eigenlijk moeten wij tickets van gecancelde voorstellingen binnen een maand terugbetalen. We hopen op een soort noodwet om die termijn op te rekken.”

Anders wordt het een groot probleem, denkt Kühne. Niet alleen voor de theaters, maar vooral ook voor de producenten. Van een kaartje gaat grofweg 25 procent naar het theater en 75 procent naar de producent.

De meeste zorgen maakt Alex Kühne zich over zijn publiek na de crisis. “Stel dat we in de zomer weer na het theater mogen, gaat het publiek dat wel doen? Hebben ze dan wel zin om met zoveel mensen samen in een theaterzaal te gaan zitten? Daar ben ik nog niet zo zeker van.”

Een voorzichtige schatting zegt ons dat zzp’ers nù al gemiddeld tussen de 5000 en 10.000 euro verlies lijden.

Het kenniscentrum voor cultuur KunstLoc Brabant probeert in opdracht van de provincie een beeld te krijgen van de totale schade voor de culturele sector. Culturele instellingen melden zich bij een speciaal corona-impactloket van KunstLoc Brabant. Maar ze doen er ook zelf een belrondje naar theaters, poppodia, musea, festivals en kunstcentra. “De teller staat bij ons nu op een omzetverlies van 12,5 miljoen euro. En dat is de schade tot 6 april”, zegt Teun van Irsel van Kunstloc. “Nu het kabinet heeft besloten dat het land tot eind van de maand op slot blijft zal de schade meer dan verdubbelen.”

De KunstLoc-telling is sowieso niet compleet, waarschuwt van Irsel. “We hebben niet alle cultuurclubs in beeld en sommigen noemen liever geen bedragen.” Ook de schade bij de vele zzp’ers in de cultuursector is nog niet meegerekend. Die melden zich niet allemaal bij KunstLoc. “Maar een voorzichtige schatting zegt ons dat zzp’ers nù al gemiddeld tussen de 5000 en 10.000 euro verlies lijden. En dan liggen ze tenminste nog een maand stil.”

Steunmaatregelen

Omdat veel cultuur-zzp’ers er net als Jeroen Kant nog een parttime baantje naast hebben, komen ze niet in aanmerking voor de steunmaatregelen van het kabinet. Dus voor hen wordt het extra moeilijk, denkt KunstLoc. Maar Jeroen houdt de moed erin. “Gelukkig zijn mijn vaste lasten niet hoog, omdat ik in een woongroep leef, dus ik heb ook niet veel nodig.”

De muzikant maakt van de nood een deugd en besteedt de tijd die hij over heeft maar aan het klussen aan zijn bootje in de Biesbosch. Tot de crisis weer voorbij is. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje,” zegt hij lachend. “We zullen er uiteindelijk allemaal weer uit komen”

Zzp'ers in de cultuursector die schade ondervinden van de coronacrisis kunnen dit melden bij het corona-impactloket van KunstLoc Brabant.

Lees alles over het coronavirus in ons liveblog en op onze speciale themapagina.

LEES OOK:

'Boetes voor kinderen van twaalf jaar na overtreden coronamaatregelen'

LIVE: Omroep Brabant Radio gooit de lijnen open, bel nu met Guus Meeuwis!

Beste juf geeft nu les vanuit huis: ' Je leert kinderen op een andere manier kennen'

In deze video kun je zien waarom de lockdown nodig is: