Sam (43) overleed daags na crematie van moeder en oom aan corona: ‘We zijn diep verdrietig’

Sam was trombonist bij muziekvereniging De Notenkrakers in het dorp. Hij was al 33 jaar lid. ‘’Dit is verschrikkelijk. We zijn diep verdrietig. Sam was een echte muzikant. Hij kon meerdere muziekinstrumenten bespelen’’, vertelt voorzitter Frank Geenen van De Notenkrakers.

'We stonden te applaudisseren, terwijl Sam in coma lag'

Hij is verbaasd dat zo’n jong lid de vereniging is ontvallen. ‘’Je zou zeggen dat zo’n jong iemand toch gezonde longen heeft.’’

Wat het extra wrang maakt is dat een dag voor zijn overlijden, de uitvaart in het dorp was van zijn moeder en oom. ‘’We stonden langs de kant te applaudisseren, terwijl Sam in coma lag te vechten voor zijn leven. Ze zijn zelfs nog even voor zijn huis gestopt. Hij heeft niets van het overlijden van zijn moeder en oom meegekregen.’’

Tweede lid van de vereniging, vijfde sterfgeval in het dorp

Sam laat een vrouw en drie jonge kinderen achter. De muziekvereniging weet nog niet hoe ze hem kunnen gaan eren. ‘’We mogen niks met onze vereniging op dit moment in verband met corona. Hopelijk kunnen we voor hem de Last Post spelen.’’

Het is het tweede lid van de club dat binnen ruim een week overlijd aan de gevolgen van het coronavirus. Vorige week overleed trompettist en mede-oprichter van de vereniging Piet Timmers.

In Vorstenbosch zijn tot nu toe vijf mensen overleden aan de gevolgen van het virus.

