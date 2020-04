Boeren praten niet verder met provincie over stikstof

Zes organisaties van Brabantse boeren hebben er geen zin in om komende week met de provincie te overleggen. Ze schrijven dat in een brief aan het provinciebestuur. De boeren waren uitgenodigd voor een videoconferentie. Volgens hen heeft het weinig zin met de huidige bestuurders te praten omdat er binnenkort toch een nieuw provinciebestuur komt.

Het Landbouw Collectief, de organisatie waarin dertien landelijke boerenorganisaties samenwerken, zei onlangs ook al het overleg met landbouwminister Carola Schouten op. Gevolg is dat landelijk én in de provincie Brabant (die het meest door stikstof getroffen wordt), de overheden en de boeren niet met elkaar praten.

Buitelen over elkaar heen

In een tijd waarin de coronacrisis alle aandacht trekt, waren de stikstofproblemen even uit het zicht. Maar de laatste dagen buitelen de ontwikkelingen weer over elkaar heen.

Belangrijk is dat er overeenstemming over de cijfers ontstaat. De overheid gebruikt al lang RIVM-cijfers die de landbouw verantwoordelijk houden voor bijna de helft van de stikstof die in natuurgebieden neerdaalt. Een commissie van wetenschappers stelde onlangs dat er kritiek mogelijk is op de berekeningen van het RIVM maar dat ze in grote lijnen kloppen.

En in Brabant?

Spannend is op dit moment ook hoe het in Brabant verder gaat. Van de Brabantse natuurgebieden lijdt driekwart al jaren. De provincie heeft daardoor al langer een stikstofbeleid dan andere provincies dat bovendien ook nog eens strenger is voor de boeren.

Maar juist daarover viel in december het provinciebestuur. Onder grote druk van de boeren trok het CDA de stekker uit de coalitie. Inmiddels zijn volgens formateur Alfred Arbouw (VVD) de onderhandelingen over de nieuwe coalitie (VVD, CDA, Forum voor Democratie en Lokaal Brabant) zo goed als afgerond. Een afgelopen week vanwege de coronacrisis aangenomen noodwet maakt het mogelijk het nieuwe provinciebestuur te benoemen in een digitale vergadering.

Brabant moet meedoen

Hoe er in die nieuwe Brabantse coalitie precies over stikstof wordt gedacht, is nog onduidelijk. Wel heeft minister Carola Schouten in de Tweede kamer gezegd dat ook Brabant mee moet werken aan haar beleid.

De afgelopen week zette Brabant het overleg met de minister én de andere provincies nog eens extra onder druk door in Drenthe, Noord-Holland en Zeeland boerderijen op te kopen. De stikstofruimte van die boerderijen wil Brabant inzetten voor Logistiek Park Moerdijk. Brabant bood er uitgebreid excuses voor aan en lijkt er na een tik op de vingers wat de andere overheden betreft mee weg te komen.

Meer druk

Maar de actie zette de verhouding tussen het provinciehuis en de boeren verder onder druk. De boeren vinden het maar niets dat stikstofruimte van boeren wordt gebruikt in de industrie. Ze vinden dat eerst maar eens goed bekeken moet worden hoe problemen in de landbouw kunnen worden opgelost. Voor hen was de Brabantse opkoopactie dan ook een van de redenen om het overleg op te schorten.

Interessant en spannend wordt nu hoe landelijk en in Brabant wordt gereageerd op de boeren die niet meepraten. In Brabant ging gedeputeerde Grashoff de afgelopen maanden gewoon door met stikstofbeleid.