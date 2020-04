Overname Just Wellness in Tilburg en Breda uitgesteld, net als tegemoetkoming gedupeerde klanten

EINDHOVEN -

De plannen om de Tilburgse en Bredase filialen van het failliete Just Wellness over te nemen, zijn in de koelkast gezet. Dat laat adviseur André Martens weten, die de overname financieel begeleidt. Ook de tegemoetkoming voor gedupeerde klanten van Just Wellness, blijft even op de plank liggen. "We kunnen nu in deze coronatijd niet de persoonlijke gesprekken voeren om de schade te beoordelen."