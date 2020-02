Beautysalons van Just Wellness in Eindhoven, Breda en Tilburg lijken gered

Het pand van Just Wellness aan de Limburglaan in Eindhoven. (Foto: Google Streetview)

De 36-jarige ondernemer Ali Bahramwand uit Helmond gaat een beautysalon overnemen van het failliete 'Just Wellness'. Het gaat om de vestiging aan de Limburglaan in Eindhoven. "Over een paar dagen hoop ik er ook uit te komen voor de salons in Tilburg en Breda. Ook de nieuwe eigenaar zal zich richten op ontharen en andere schoonheidsbehandeling", zegt de overnamekandidaat.

"Alle 4000 gedupeerden van het failliete ontharingsconcern worden persoonlijk benaderd voor een tegemoetkoming", voegt zijn financieel adviseur André Martens er nog aan toe. "Over hoe dat er precies uit komt te zien wordt nog nagedacht."

Nieuwe eigenaar

De nieuwe eigenaar is geen onbekende op het gebied van schoonheidsidealen. Hij runt nu twee beautysalons runt in Eindhoven en Helmond onder de naam 'All in 1 Beauty'. Nu komt er dus in ieder geval een derde zaak bij aan de Limburglaan. Die zal All-in 1 Eindhoven.bv gaan heten.

De nieuwe eigenaar is van plan alle gedupeerden een persoonlijk aanbod te doen. "Ik hou er rekening mee dat er wel meer gedupeerden zijn dan 4000. Ik wil voorkomen dat de nieuwe kliniek meteen overspoeld wordt door klanten en dus behandelingen. Ik moet alles inventariseren en nodig gedupeerden via de mail uit voor een persoonlijk gesprek en voorstel voor de tegemoetkoming", vertelt Bahramwand.

Voorjaar open

Rond april moeten de deuren van het voormalige Just Wellness aan de Limburglaan opengaan. Adviseur Martens: "Alle spullen zijn relatief nieuw, maar eigenaar Ali gaat er meer een kliniek van maken en gaat verbeterde apparatuur gebruiken. Hij wil de zaak naar een hoger plan tillen maar ondertussen wel betaalbaar blijven voor de gewone man of vrouw."

In het andere filiaal van Just Wellness in Eindhoven heeft de Helmondse koper geen interesse. "Dan word je concurrent van jezelf, dat lijkt me een slecht plan", zegt adviseur Martens. Naast de salons in Tilburg en Breda heeft de koper geen interesse om meer zaken van Just Wellness over te nemen. "In mijn analyse rondom het hele faillissement heb ik geconcludeerd dat het bedrijf te snel is gegroeid, waardoor het misging."

Het bedrijf Just Wellness had al langer financiële problemen. In december gingen de deuren op slot. Duizenden klanten raakten hierdoor gedupeerd. Zij hadden al vooruit betaald voor behandelingen. Ook hadden veel mensen klachten over de keten.

Andere weg

Volgens adviseurs Martens' analyse rondom de financiële ellende ging het ook mis in het rotsvaste vertrouwen in de werking van de ontharingsapparatuur. "Er werden zeer aantrekkelijke abonnementen aangeboden voor ontharen. Het uitgangspunt was dat na een aantal behandelingen de haartjes definiet verwijderd zouden zijn en de klant dus geen gebruik meer maakte van zijn abonnement."

Dit bleek een totaal verkeerde inschatting. Een groot deel van abonnementhouders bleef terugkomen en nog erger: sommige klanten liepen brandwonden op door de apparaten. "All in 1 gaat daarom alle goedkopere apparaten vervangen door betere", vertelt de adviseur.

Vluchteling

Het persoonlijke verhaal achter de nieuwe eigenaar is bijzonder. Hij is van origine chemicus en vluchtte 20 jaar geleden vanuit Iran naar Nederland. Hij is een geboren ondernemer die maar weinig slaapt en vooral veel werkt en met succes.

