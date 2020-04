Michael van Gerwen en Marc Lammers leveren maaltijden van sterrenchefs aan zorgpersoneel

Zijn eigen zaak is op dit moment dicht, maar sterrenkok Edwin Kats van restaurant Noble in Den Bosch en Noble Kitchen in Cromvoirt zit niet stil. Hij maakt maaltijden voor de zorgmedewerkers van het Jeroen Bosch Ziekenhuis en zorggroep Elde. Na hun dienst kunnen de verpleegkundigen een gratis maaltijd ophalen voor zichzelf en hun gezin. Kats doet dat niet alleen, ook John Kocken van sterrenrestaurant De Heer Kocken in Vught en Roel Immens van Roels, Zoetelief en Côte doen mee.

Topsport in de zorg

"De mensen doen echt aan topsport in de zorg" zegt hockeycoach Marc Lammers terwijl hij stoofpeertjes bij de maaltijd schept. "Als je onder zulke druk in het ziekenhuis moet presteren is het extra belangrijk dat je goed eet", vult darter Michael van Gerwen hem aan. Hij kan volgens eigen zeggen een beetje koken. "Zo'n andijvie stampotje met hachee, broccoli en een peertje lukt mij ook nog wel."

Het geld voor de duizend sterrenmaaltijden per dag wordt bij elkaar gebracht door donaties van mensen die de zorgmedewerkers een warm hart toedragen. Voor €7.50 per maaltijd zijn alle kosten gedekt. Via 'Dank Voor De Goede Zorg' zijn er sinds 25 maart bijna vijfentwintigduizend maaltijden gedoneerd.

'Krijg het er warm van'

Verpleegkundige Linda van Dun is bij met de actie, vertelt ze als Marc Lamers een papieren zak met de maaltijd voor vandaag netjes op anderhalve meter afstand voor haar voeten zet.. "Ik krijg het er helemaal warm van, dat mensen zo aan ons denken en de maaltijden die ik al heb gehad waren heerlijk', vertelt Linda.