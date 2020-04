Patiëntenorganisatie blij met herstelplan voor zorginstellingen

Namens de Brabantse zorginstellingen, waaronder de ziekenhuizen, maakte Bart Berden maandag bekend dat er achter de schermen hard gewerkt wordt aan een soort herstelplan. De verwachting is dat 'niet lang na Pasen' (komend weekend) de reguliere zorg langzaam weer op gang komt.

Zorg uitgesteld

Hoewel het nog niet duidelijk is hoe het opstarten van de reguliere zorg precies gaat gebeuren, denkt bestuurder Jiska van den Hoek van Zorgbalans Brabant/Zeeland dat het hard nodig is. "We zien nu veel zorg uitgesteld worden en mensen verkeren in onzekerheid over wanneer ze dan wel aan de beurt zijn", schrijft ze in een eerste reactie.

Zorgbalans spreekt uit dat ze hopen dat slimme digitale mogelijkheden, zoals beeldbellen, overal ingezet kunnen worden. Ze hopen dat dit een centraal onderdeel zal zijn van het herstelplan met name bij huisartsenzorg. Verder zou de veiligheid, communicatie, nazorg voor coronapatiënten en overbelasting bij zorgmedewerkers extra aandacht verdienen.

