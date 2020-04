'We zijn er nog niet': kabinet roept Nederlanders op om vol te houden tijdens coronacrisis

Houd je aan de maatregelen en blijf zo veel mogelijk thuis, want we zijn er nog niet. Dat is een notendop het devies van het kabinet in deze fase van de coronacrisis. Premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid benadrukten dinsdagavond tijdens een persconferentie dat er op dit moment geen nieuwe maatregelen volgen.

De cijfers laten voorzichtig zien dat alle huidige maatregelen niet voor niets zijn, zegt Rutte. “De aantallen stijgen minder snel. De deskundigen vertellen ons dat dit komt door die maatregelen.”

Maar er schuilt ook een risico in die positieve houding, vertelt de minister-president. “Mensen denken misschien dat we steeds losser met de maatregelen kunnen omgaan. Maar een grotere fout kunnen we bijna niet maken. Als we nu niet volhouden, doen we alles in no-time teniet wat er is opgebouwd, en schieten we meteen naar een nieuwe piek.”

Economie

Rutte ging ook in op het belang van de economie. "We moeten ervoor waken dat we een schijntegenstelling gaan creëren tussen gezondheid en economie. Als we maatregelen teveel los laten en het virus meteen in volle snelheid om zich heen grijpt, wordt naast de gezondheid ook de economie nog harder geraakt.”

De weg terug moet volgens Rutte stap voor stap worden ingezet.

“Bij de vele onzekerheden is een ding glashelder: terug naar normaal zal hoe dan ook een zaak zijn van de lange adem. Als we op 28 april al stappen kunnen zetten, gaat het loket echt niet meteen helemaal open. We zullen met elkaar moeten zoeken naar het nieuwe normaal in deze anderhalvemetersamenleving”, sprak Rutte.

Apps

Minister Hugo de Jonge vertelde daarnaast dat het kabinet apps overweegt. “We denken aan de ontwikkeling van apps die je vertelt of je in de buurt van een patiënt bent geweest, en een app je in contact brengt met een medisch expert.”

Volgens De Jonge zijn privacy-voorwaarden een belangrijk speerpunt bij de ontwikkeling van de apps. Daarnaast zegt de minister dat het nog te vroeg is om te stellen of de apps verplicht gaan worden.

Morgen is er technische briefing van het RIVM in de Tweede Kamer, waarna De Jonge en Rutte de Kamer zelf nog toespreken. Dinsdagmiddag meldde het RIVM dat het aantal mensen dat is overleden aan het coronavirus met 234 is gestegen. Het aantal mensen met het coronavirus dat op verpleegafdelingen en op de intensive care (ic) ligt in Brabant blijft stabiel.

